Yoksulluk sınırı 11 bin 186 liraya çıktı

Gıda fiyatlarının ve dolayısıyla da enflasyonun oldukça yüksek seyrettiği ve açlık sınırının 3 bin 146 liraya yükseldiği 2020 yılında, dört kişilik bir ailenin gıda dışı ihtiyaçları için yapması gereken harcama 8 bin 41 liraya, yoksulluk sınırı da 11 bin 187 liraya yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Aralık 2020 sonuçları açıklandı. Açlık sınırı Aralıkta bir önceki aya göre 45 lira artarak 3 bin 146 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 73 liralık artışla 8 bin 41 liraya çıktı. Gıda dışı harcama miktarı ise 7 bin 497 lira oldu. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da aralıkta 118 liralık artışla 11 bin 187 liraya yükseldi. AÇLIK SINIRI 3 BİN 146 LİRA Gıda fiyatlarında geçen yıl yaşanan yüksek oranlı artışlar, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete göre hesaplanan açlık sınırının 2020 yılı sonunda 3 bin 146 liraya yükselmesine yol açtı. Açlık sınırında yıllık olarak 438 liralık artış oldu.

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