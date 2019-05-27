Yoksulluk sınırı 6 bin 918 liraya çıktı

Türk-İş araştırmasına göre, açlık sınırı nisanda 2 bin 124 liraya ve yoksulluk sınırı 6 bin 918 liraya yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 124 liraya yükselerek mevcut net asgari ücreti geçerken, yoksulluk sınırı 6 bin 918 liraya yükseldi. Geçen yıl mayısta açlık sınırı bin 686 lira, yoksulluk sınırı ise 5 bin 492 lira; nisanda ise açlık sınırı 2 bin 107 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 863 liraydı. Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2 bin 625 lira oldu. Türk-İş açıklamasında “Özellikle ücretli çalışanların ve emeklilerin, düşük gelirlilerin harcamaları içinde önemli ağırlığı olan gıda fiyatlarındaki artış hesaplanan tüketici enflasyonunun üzerinde gelişme gösteriyor. İktisaden dar ve sabit gelirli kesimlerin karşı karşıya kaldığı geçim şatları yerel seçimler sonrası süren seçim tartışmalarının gölgesinde kaldı” denildi.

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