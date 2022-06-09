Yumurtacılar: Batıyoruz

YUM-BİR üyeleri ve üretici firmalar, Rekabet Kurulu’nun kartel oluşturduklarına dair soruşturma açmasına sert tepki gösterdi.

Dünya’nın haberine göre, Tavşanlı YUM-BİR Başkanı Kemal Öztürk, “Yumurta üreticilerinin zararı son zamanlarda 4 kat arttı. Sektörde fiyatlar üzerinde bir anlaşma yapılarak tüketiciye daha yüksek fiyatla satış yapılması söz konusu olamaz. Eğer böyle bir anlaşma varsa niye ürettiğimiz yumurtayı zarar etmeyi göze alarak maliyetlerin altında satıyoruz. Yem ve enerji maliyetlerinde geldiğimiz nokta ortada. Üreticiler sürekli kümes kapatıp, tavukları kesime gönderip küçülüyor. Üreticilerimizin arkasındayız. Yumurta üreticileri batıyor. İflaslar ve sektörden çıkan firma sayısı artıyor. Piyasada yumurta tavuğu kalmayacak ve vatandaş 30’lu koliyi 100 liraya alacak” açıklamasını yaptı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 294

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.