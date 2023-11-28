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29 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yurt dışı telefon harcı 32 bine dayandı

28 Kasım 2023, Salı 23:28
Yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi.

Buna göre, 2024’te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise bu rakamı azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanıma açılması için ödenecek IMEI kayıt harcı da bu oranda zamlanacak. 2024’te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.

Cumhuriyet’in haberine göre IMEI kayıt ücreti 2023’te 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkarılmıştı. Bu ücret, 7 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL’ye yükseltildi. Son düzenlemenin ardından 2024 için bu ücret 31 bin 692 TL’ye yükseldi. Buna göre, 2014’te 119 TL olan ücret, son 10 yılda yaklaşık 270 kat arttı.

Haber Merkezi

 

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