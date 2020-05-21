Yüzde 53: Salgınla gelirimiz azaldı

Girişim Araştırma’nın “Koronavirüs ve Toplumumuzdaki Etkileri Araştırması Mayıs 2020” açıklandı.

Araştırmanın amacı halkın yeni tip Koronavis (Covid-19) nedeniyle yaşadığı salgınla mücadele sürecindeki algısını ölçümlemek olarak açıklandı. 1 Mayıs ile 15 Mayıs 2020 arasında süreçte yapıldığı belirtilen araştırma bin 554 kişiyle çevrimiçi, 135 kişiyle de telefonla görüşme yoluyla olmak üzere toplam bin 689 denekle gerçekleştirildi. Araştırmada dikkati çekici sonuçlar arasında şunlar öne çıktı: Kovid-19 salgınının hayatınızdaki etkileri nelerdir?” sorusuna şu cevaplar geldi: Sosyal çevremden uzaklaşmak zorunda kaldım: % 67,3, Psikolojim bozuldu: % 39,6, Ailemle daha fazla yakınlaşma imkânım oldu: % 37,9, Kendime daha fazla zaman ayırdım: % 24,2, Ailemle daha fazla yakınlaşma imkânım oldu: % 37,9, İşimi kaybettim: % 16.05, Sağlığım etkilendi: % 11.7, Hiçbir etkisi olmadı: % 7.6, Diğer: % 1.3. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu “Kovid-19 salgınından sonra gelir düzeyinizde değişiklik oldu mu?” sorusuna verilen cevaplar ise şöyle: Gelirimde bir değişiklik olmadı: % 43.5, Aylık gelirim azaldı: % 53.1, Gelirim Arttı: % 3.4.