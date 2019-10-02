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2 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Zam değil, indirim yapın

02 Ekim 2019, Çarşamba 02:12
Elektriğe 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre, elektrik fiyatları konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 zamlanacak.

Elektriğe 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre, elektrik fiyatları konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 zamlanacak. Toptan elektrikte fiyat ise yüzde 7 artışla 20.5 kuruşla 35 kuruşa çıkacak. AA’da yer alan habere göre, EPDK’nın söz konusu fiyat artışında, bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu kaydedildi. Elektriğe, en son 1 Temmuz’dan geçerli yüzde 15 zam yapılmıştı. EÜAŞ’ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, “toptan” olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20.5 kuruşa yükseltilmişti. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi. Böylelikle toptan elektrikte artış 70 oldu.

Kaçak kullanandan tahsil edilsin

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Yeni Ekonomik Programı’nın açıklandığı gün, EPDK’dan elektriğe yüzde 14.9 zam yapılmasına büyük tepki gösterdi. Son 2 yılda elektriğe yapılan zammın yüzde 60’ı geçtiğini hatırlatan Gürer, “Enflasyon yüzde 26, bir yılda elektriğe yüzde 60’ı aşan zammı nasıl açıklayacağız? Elektriğe zam değil en az yüzde 50 indirim yapılmalı” dedi. Elektrikte kayıp ve kaçak bedelinin, faturasını düzenli ödeyen vatandaşa yüklenmesinin önlenmesi için bizzat verdiği Kanun Teklifinin de TBMM’de beklediğini hatırlatan Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinde, kaçak elektrik bedelinin kaçak kullanan kişilere yansıtılmasını, bunların tespit edilememesi durumunda ise dağıtım şirketlerinden tahsil edilmesini teklif etti.

Vatandaşın yükü hergün artıyor

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği(ASKON) Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, elektrik fiyatlarına konulan yüzde 14.9’luk zamma tepki gösterdi.  Yıldırım, vatandaşın ve üreticinin yükünün her geçen gün arttığını dile getirdi. Enflasyonla mücadele ile örtüşmeyen bir hareket olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Türkiye’de çalışan birçok vatandaş, maaşlarına yüzde 15 oranında zam almayı hayal bile edemezken doğalgaz ve elektrik gibi mecburi tüketimlere art arda zam yapılması uygun değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın enflasyonla mücadele noktasındaki gayreti gözler önündeyken, yapılan bu zamlar bizim umudumuzu yıkmaktadır. Elektriğe zam demek, bütün ürünlere zam demektir. Elektrik fiyatının artması, üreticinin maliyetinin artması demektir. Bu da birçok ürüne zammı beraberinde getirecektir” diye konuştu.

Fatih Karagöz - Ankara

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