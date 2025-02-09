Zam yaparak tasarruf sağlanamaz

Esnaf ve sanatkârlar için elektrik faturalarında özel bir tarife gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Elektrik tarifelerindeki yükseliş, bildiğiniz üzere hem enflasyonu artıracak hem de esnaf, sanatkâr ve konut sahiplerinin ödedikleri faturaların katlanmasına neden olacaktır. Gerçekten de enflasyonu körükleyen en önemli unsurlardan biri enerji maliyetleridir. Artık her şey doğalgaz ve elektriğe bağlı olduğu için bu maliyetleri de vatandaşlar karşılamak zorunda kalacak” dedi.

Zam yaparak tasarruf sağlanamayacağını söyleyen Palandöken, “Tasarruf ancak eğitim ve bilinçlenme ile gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı. Adnan Solmaz - Ankara

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