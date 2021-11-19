'Zamlarla baş edemiyoruz'

Denizli’de 5 ay sonra ekmeğe zam geldi. Kentte 1 lira 75 kuruş olan 230 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 50 kuruşa yükseldi.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı yaptığı açıklamada zamların 18 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanacağını vurgulayarak fırıncı esnafının bu zam ile zarardan kurtulacağını belirti. Vatandaşlar ise alım gücünün düşmesi nedeni ile ekmek dahi alamaz hale geldiklerinden şikayetçi olduklarını söylediler. Zam kararının ardından vatandaşlar, zamlara karşı dayanacak güçlerinin kalmadığını söyleyerek, üretim araçlarının desteklenmesi gerektiğini söylediler. Vatandaş, “Bu zamlar bizi çok yoruyor. Müşteri sayımız gün geçtikçe azalıyor. Bu konuda yetkililerin bize ve esnaflara yardım etmesini istiyoruz. Bu hayat pahalılığının önlenmesi için gerekli çalışmaların ve üretim araçlarının desteklenmesi gerekiyor” dedi. Denizli - anka

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