Zammın yarısı ilk ayda gitti

BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI MEHMET BALIK, GIDA FİYATLARI 2021 YILINA HIZLI BİR ARTIŞ TRENDİYLE BAŞLADIĞINI BELİRTEREK, VERİLEN KAMU ZAMMININ İLK AYDA ERİDİĞİNİ SÖYLEDİ.

AHMET TERZİ - ANKARA

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, enflasyona karşı en korumasız durumdaki en yoksul kesimin aile bütçesinin en az üçte birini ayırmak zorunda bulunduğu gıda fiyatları 2021 yılına hızlı bir artış trendiyle başladığını belirterek, “Gıda fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında arttığı Ocak ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı da 121 lira artarak 3 bin 267 liraya yükseldi. Gıda fiyatlarında, son bir yılda 2020 yılında 2019 yılına göre ise yüzde 29,9 oranında artış yaşandı” dedi.

Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 77 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” ve açlık sınırı araştırmasının Ocak 2021 ayı sonuçları açıklandı.

GERÇEK ENFLASYON

Araştırmayla, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan, sabit gelirlilerin, ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun ortaya konulması amaçlanıyor. Araştırmayla ayrıca, açlık sınırı olarak da nitelendirilen dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için bu fiyatlar üzerinden yapması gereken aylık toplam harcama da hesaplanıyor.

AYLIK FİYAT ARTIŞI

Ocakta, özellikle ekmek fiyatlarına yapılan zammın etkisiyle ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatları bir önceki aya göre, yüzde 5,5 oranında artarken, et-balık harcamalarında balık fiyatlarında yüzde 2,3 oranında yükseliş yaşandı. Süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında, özellikle süt, yoğurt ve tereyağı fiyatlarında gözlenen olağan dışı artışlar sebebiyle yüzde 8,4 oranında artış kaydedilen Ocak ayında, önceki aylarda oldukça yüksek oranlı fiyat artışları yaşanan sıvı yağ fiyatları ise değişmedi. Meyve fiyatlarının yüzde 0,3 oranında arttığı Ocak ayında sebze fiyatlarında ise bir önceki aya göre yüzde 3 oranında yükseliş yaşandı. Bakliyat fiyatlarının değişmediği Ocakta, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatları yüzde 0,9 oranında arttı.

YILLIK DEĞİŞİM

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Ocak 2020’ye göre) yüzde 28,6 oranında artış kaydedildi. Bu yıl Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 23,4, et-balık fiyatlarında 19,1 süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 21,4 oranında artış yaşandı. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 47,5 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 35,1 oranında, sebze fiyatları ise yüzde 51,6 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 30,8, diğer gıda fiyatları ise yüzde 10,4 oranında zamlandı.