Zincir marketlere çağrı

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticarÎ hayatın çarklarının sağlıklı bir şekilde dönmesi için zincir marketlerin hafta sonu kısıtlamalarında gıda dışı ürün satmaması çağrısı yaptı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında, vatandaşların gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini temin etmeleri için açık bulundurulan zincir marketlerin züccaciyeden kırtasiyeye, ayakkabıdan tekstile farklı sektörlere ait ürün konseptini içeren ürünler satmasının haksız rekabete neden olduğunu belirterek “Zincir marketler hafta sonu gıda dışında ürün satmasın. Vatandaşımız çorabı çorapçıdan, gömleği giyim mağazasından, bardağı tabağı züccaciyeciden, kalemi kâğıdı kırtasiyeden alsın” çağrısında bulundu. Baran, ticarî hayatın çarklarının sağlıklı bir şekilde dönmesi için zincir marketlerin hafta sonu kısıtlamalarında gıda dışı ürün satmaması gerektiğini söyledi. Pandeminin toplumun birçok kesiminde olduğu gibi ticarî hayatta da dengeleri değiştirdiğini, tedbirler kapsamında gündeme gelen kısıtlamalarda işletmelerin ciddî düzeyde ciro kaybı yaşadığını anlatan Baran, “İşletmelerimizin iş hacimlerinin daralması ve ciro kaybı yaşaması istihdamdan vergi gelirlerindeki kayba kadar bir dizi sonuçlar doğurma tehlikesi oluşturuyor” dedi.

Esnaf, ciro kaybı yaşıyor

Özellikle bazı sektörlerde ciro kaybı yaşanmasına neden olan durumlardan birinin de hafta sonu işletmeler kapalıyken açık olan zincir marketlerin gıda dışı ürün satışı yapmaları olduğunu kaydeden Baran, “Hafta sonu markette tüm ürünleri bulan vatandaşların alış veriş alışkanlıkları da değişiyor, hafta içi de alış verişlerinde zincir marketlere yöneliyor. Müşteri kaybeden işletmelerimizin iş hacmi daralıyor. Ticaret yaparak ayakta kalmaya çalışan üyelerimiz, zincir marketlerle rekabet edemiyor. Bir taraftan pandemiyle mücadele ederken, diğer taraftan zincir marketlerin orantısız gücünün altında eziliyor. Zincir marketlerde Cumartesi ve Pazar günleri gıda dışında hiçbir ürünün satışı gerçekleştirilmemelidir. Bu nedenle daha önce yaptığım çağrımı yineliyorum; zincir marketler hafta sonları gıda dışı ürün satmasın” ifadelerini kullandı.

HABER: ADNAN SOLMAZ - ANKARA