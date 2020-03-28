Ramazan sayfasına davet

Recep ayı bize Ramazan melteminin tatlı esintisini getirdi.

Yüreğimizdeki hasretliğin acısını bitirdi. Gönül bahçelerimizde sevgiler tomurcuklandı. Bu tomurcuklar Ramazan hilâli ile birlikte açılacak, ruhlara cennet rayihaları saçılacak. Zaten Ramazan hangi mevsimde gelirse gelsin, o geldiği zaman biz baharı yaşıyoruz. Ruhumuzda nevruz ateşleri yanıyor, kalbimizde muhabbet filizleri uyanıyor.

Hazret-i Yusuf’un gömleğinin kokusu, Yakup Aleyhisselâm’ın kör olan gözlerini açmıştı. Ramazan’ın kokusu da bizim gafletten körleşen gözlerimizi açtı. Hayatı ve kâinatı yeniden okumaya başladık. Kandillerin ışığı yolumuzu aydınlattı. Bu ışık ile istikametimizi düzelttik. Nereden gelip nereye gitmekte olduğumuzu yeniden hatırladık.

Ramazan’a bir ay kadar bir zaman kaldı. Bu sene üç aylara koronavirüs gölgesinde girmiş bulunuyoruz. Ama hiç bir dünyevi kaygı, Ramazan sevincimizi gölgeleyemez. Üstad Hazretleri: “Sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç tessüf etmeyiniz” diyor. Bizim için de iman hizmetinden daha büyük bir dava yoktur. Onun için biz yine vazifemize ve hizmetimize devam ediyoruz. Biz tedbirimizi alırız, hizmetimize bakarız, Cenab-ı Allah’ın işine karışmayız.

Yeni Asya olarak bu sene de en güzel Ramazan sayfasını çıkarmak için çalışmalarımıza başladık. Her sene olduğu gibi bu sene de siz değerli okuyucu-yazarlarımızdan Ramazan sayfası için yazılar bekliyoruz. Hatta ilk çalışmalar bize ulaşmaya başladı.

Şimdilik henüz konu başlıkları belirlemiş değiliz. Bu konuda da sizlerle istişare etmek istiyoruz. Her sene sunduğumuz formatı muhafaza etmek istiyoruz. Yeni tekliflere de hazırız. Katkıda bulunmak isteyen yazarlarımıza bu sene de çağrıda bulunuyoruz. Geçmiş yıllarda çalışmaları ile katkıda bulunan yazarlarımızdan ve yeni yazarlarımızdan çalışmalarını bekliyoruz.

Şimdiden yazarlarımıza teşekkür ediyor, sağlıklı, başarılı ve hayırlı çalışmalar diliyoruz.

