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21 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Elif Şiir Sayfası

21 Temmuz 2019, Pazar

Muhabbet olsun...

En güzel bir şarkı sevgi dilidir,

Muhabbet bağında şakırmış bülbül,

Barış ve hoşgörü saygı dilidir,

Hak yolun yolcusu sevdalı gönül.

Kin ve nefreti at muhabbet olsun,

Dillerde bal tadı hoş sohbet olsun,

Kardeşçe bir hayat uhuvvet olsun,

Gülistan rengârenk serper gonca gül.

Silâhlara veda edelim gayrı,

El ele verelim dost olmaz ayrı,

Savaşa son vermek her işin hayrı,

Aşk tohumu eksen bin verir mahsül.

Dolup boşalır han fanidir dünya,

Uyan şu gafletten dersin bir rüyâ,

Uzun emellerin ekser boş hülyâ,

Musalla son tahtın sanduka düldül.

Uslu can canana hiç olma ırak,

Ten semaya dursun ruh olsun burak,

Şenlenir yer ve gök yeşerir kurak,

Her yanda rayihâ lâle ve sümbül.

Z. Güngör Uslu

***

Risale-i Nur

Okudum, okurum yıllar boyunca

Ruhuma manevî süt misalisin

Mide yeter der de biraz doyunca

Ruhum doymaz sana İlm-i âlisin.

Bilmeyen ne bilsin bilenler bilir

Sen de iman dersi bir başka tüter

Okudukça seni kalbim dinlenir

Kalbim devam ister, demez ki “yeter.”

Dünya seni bekler âhiret seni

İnsan seni bekler dar hücrelerde

Sunduğun bilgiler eskimez yeni

Bir şifa yoludur bilgin her derde.

Her cümlen bir kanun, kanun sayana

Kanun kitabıdır tek dayanağın

Kurtuluş isteyen sana dayana

Zemzem örneğidir senin kaynağın.

Ufkumuzda aysın belki güneşsin

Sönmeyen bir nursun gören gözlere

Akıllı insana en mühim işsin

Bakanlar görürler nurdan sözlere.

Mahrum kalmayasın şu has huzurdan

Şeytanlar başına hep üşüşmesin

CEYHUNÎ ayırma gözünü nurdan

Ayırma ki kalbin şaşıp düşmesin.

CEYHUNÎ

***

Barla’da

Üstadımızın izleri, 

Kokusu vardı Barla’da,

Kendine çekti bizleri,

Bağrına bastı Barla’da.

Tadına hiç doyamazsın,

Bir gece kalsan Barla’da,

Sevinçten uyuyamazsın,

Bir nefes alsan Barla’da.

Eğirdir’in denizine,

Tepelerden bak bir daha,

Nur kokusu genizine,

Dolsun, kokla gel Barla’da

Ulu çınarın gölgesi

Altındaki su neşesi

Üstündeki rahmet sesi 

Hiç eksilmiyor Barla’da.

Risaleler sahifesi, 

Hakikatin gür bir sesi, 

Cennetasa mahallesi

Gel Barla’ya, gör Barla’da.

Üstadımın dersanesi 

Nurdan sanki bir kalesi

Nurlar’ın ilk dairesi 

Gel Barla’ya, gül Barla’da.

Tefekkürü ede ede

Şu dağları hep seyrede

Bismillah deyip zikreyle 

Gez Barla’da, Gez Barla’da..

Bir konak misafirhane,

Hasbihaldir kardeşane,

Hem çocuk hem aileyle,

Herkese yer var Barla’da.

Cihan Cambaz

***

Editör: Abdil Yıldırım

abdilyildirim26@hotmail.com - siir@yeniasya.com.tr

 

 

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