Elif Şiir Sayfası

Muhabbet olsun...
En güzel bir şarkı sevgi dilidir,
Muhabbet bağında şakırmış bülbül,
Barış ve hoşgörü saygı dilidir,
Hak yolun yolcusu sevdalı gönül.
Kin ve nefreti at muhabbet olsun,
Dillerde bal tadı hoş sohbet olsun,
Kardeşçe bir hayat uhuvvet olsun,
Gülistan rengârenk serper gonca gül.
Silâhlara veda edelim gayrı,
El ele verelim dost olmaz ayrı,
Savaşa son vermek her işin hayrı,
Aşk tohumu eksen bin verir mahsül.
Dolup boşalır han fanidir dünya,
Uyan şu gafletten dersin bir rüyâ,
Uzun emellerin ekser boş hülyâ,
Musalla son tahtın sanduka düldül.
Uslu can canana hiç olma ırak,
Ten semaya dursun ruh olsun burak,
Şenlenir yer ve gök yeşerir kurak,
Her yanda rayihâ lâle ve sümbül.
Z. Güngör Uslu
***
Risale-i Nur
Okudum, okurum yıllar boyunca
Ruhuma manevî süt misalisin
Mide yeter der de biraz doyunca
Ruhum doymaz sana İlm-i âlisin.
Bilmeyen ne bilsin bilenler bilir
Sen de iman dersi bir başka tüter
Okudukça seni kalbim dinlenir
Kalbim devam ister, demez ki “yeter.”
Dünya seni bekler âhiret seni
İnsan seni bekler dar hücrelerde
Sunduğun bilgiler eskimez yeni
Bir şifa yoludur bilgin her derde.
Her cümlen bir kanun, kanun sayana
Kanun kitabıdır tek dayanağın
Kurtuluş isteyen sana dayana
Zemzem örneğidir senin kaynağın.
Ufkumuzda aysın belki güneşsin
Sönmeyen bir nursun gören gözlere
Akıllı insana en mühim işsin
Bakanlar görürler nurdan sözlere.
Mahrum kalmayasın şu has huzurdan
Şeytanlar başına hep üşüşmesin
CEYHUNÎ ayırma gözünü nurdan
Ayırma ki kalbin şaşıp düşmesin.
CEYHUNÎ
***
Barla’da
Üstadımızın izleri,
Kokusu vardı Barla’da,
Kendine çekti bizleri,
Bağrına bastı Barla’da.
Tadına hiç doyamazsın,
Bir gece kalsan Barla’da,
Sevinçten uyuyamazsın,
Bir nefes alsan Barla’da.
Eğirdir’in denizine,
Tepelerden bak bir daha,
Nur kokusu genizine,
Dolsun, kokla gel Barla’da
Ulu çınarın gölgesi
Altındaki su neşesi
Üstündeki rahmet sesi
Hiç eksilmiyor Barla’da.
Risaleler sahifesi,
Hakikatin gür bir sesi,
Cennetasa mahallesi
Gel Barla’ya, gör Barla’da.
Üstadımın dersanesi
Nurdan sanki bir kalesi
Nurlar’ın ilk dairesi
Gel Barla’ya, gül Barla’da.
Tefekkürü ede ede
Şu dağları hep seyrede
Bismillah deyip zikreyle
Gez Barla’da, Gez Barla’da..
Bir konak misafirhane,
Hasbihaldir kardeşane,
Hem çocuk hem aileyle,
Herkese yer var Barla’da.
Cihan Cambaz
***
Editör: Abdil Yıldırım
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