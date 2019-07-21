Elif Şiir Sayfası

Muhabbet olsun... En güzel bir şarkı sevgi dilidir, Muhabbet bağında şakırmış bülbül, Barış ve hoşgörü saygı dilidir, Hak yolun yolcusu sevdalı gönül. Kin ve nefreti at muhabbet olsun, Dillerde bal tadı hoş sohbet olsun, Kardeşçe bir hayat uhuvvet olsun, Gülistan rengârenk serper gonca gül. Silâhlara veda edelim gayrı, El ele verelim dost olmaz ayrı, Savaşa son vermek her işin hayrı, Aşk tohumu eksen bin verir mahsül. Dolup boşalır han fanidir dünya, Uyan şu gafletten dersin bir rüyâ, Uzun emellerin ekser boş hülyâ, Musalla son tahtın sanduka düldül. Uslu can canana hiç olma ırak, Ten semaya dursun ruh olsun burak, Şenlenir yer ve gök yeşerir kurak, Her yanda rayihâ lâle ve sümbül. Z. Güngör Uslu *** Risale-i Nur Okudum, okurum yıllar boyunca Ruhuma manevî süt misalisin Mide yeter der de biraz doyunca Ruhum doymaz sana İlm-i âlisin. Bilmeyen ne bilsin bilenler bilir Sen de iman dersi bir başka tüter Okudukça seni kalbim dinlenir Kalbim devam ister, demez ki “yeter.” Dünya seni bekler âhiret seni İnsan seni bekler dar hücrelerde Sunduğun bilgiler eskimez yeni Bir şifa yoludur bilgin her derde. Her cümlen bir kanun, kanun sayana Kanun kitabıdır tek dayanağın Kurtuluş isteyen sana dayana Zemzem örneğidir senin kaynağın. Ufkumuzda aysın belki güneşsin Sönmeyen bir nursun gören gözlere Akıllı insana en mühim işsin Bakanlar görürler nurdan sözlere. Mahrum kalmayasın şu has huzurdan Şeytanlar başına hep üşüşmesin CEYHUNÎ ayırma gözünü nurdan Ayırma ki kalbin şaşıp düşmesin. CEYHUNÎ *** Barla’da Üstadımızın izleri, Kokusu vardı Barla’da, Kendine çekti bizleri, Bağrına bastı Barla’da. Tadına hiç doyamazsın, Bir gece kalsan Barla’da, Sevinçten uyuyamazsın, Bir nefes alsan Barla’da. Eğirdir’in denizine, Tepelerden bak bir daha, Nur kokusu genizine, Dolsun, kokla gel Barla’da Ulu çınarın gölgesi Altındaki su neşesi Üstündeki rahmet sesi Hiç eksilmiyor Barla’da. Risaleler sahifesi, Hakikatin gür bir sesi, Cennetasa mahallesi Gel Barla’ya, gör Barla’da. Üstadımın dersanesi Nurdan sanki bir kalesi Nurlar’ın ilk dairesi Gel Barla’ya, gül Barla’da. Tefekkürü ede ede Şu dağları hep seyrede Bismillah deyip zikreyle Gez Barla’da, Gez Barla’da.. Bir konak misafirhane, Hasbihaldir kardeşane, Hem çocuk hem aileyle, Herkese yer var Barla’da. Cihan Cambaz *** Editör: Abdil Yıldırım abdilyildirim26@hotmail.com - siir@yeniasya.com.tr

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