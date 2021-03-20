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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Elif Şiir Sayfası

20 Mart 2021, Cumartesi
Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Yeni Asyam

Yirmi bir Şubat’ta güneş gibi doğdun       

Adın meşveretle Yeni ASYA oldun                                      

Hep mazlumun ahını, sesini duydun                                        

52. yılın kutlu olsun Yeni ASYAM

 

Başına geçti üç Mehmet ve Zübeyir

Sana oldular bir necm-i neyyir

Çabuk bitti o zulmetli devir

52. yılın kutlu olsun Yeni ASYAM

 

Yıllarca zalime, zulme boyun eğmedin

Gelenin keyfi için kalkıp geçmişe sövmedin  

Bizim başımızı aşağıya hiç eğmedin,  

Doğum günün kutlu olsun Yeni ASYAM

 

Gücünü, kuvvetini Nurlar’dan aldın

İman, irfan, ahlâk uhuvvetle doldun 

Zalimlerin yüreğine korku saldın

Doğum günün kutlu olsun Yeni ASYAM   

 

Dünya durdukça sen yaşayacaksın

İslâmın bayrağını hep taşıyacaksın 

Hak yolunda durmadan koşacaksın

Doğum günün kutlu olsun Yeni ASYAM                                  

 

Biliyoruz kolay gelmedin 52 yaşına 

Koydun Nur’un düsturlarını başına  

Hakkı haykırdın vatanın dağ ve taşına

Doğum günün kutlu olsun Yeni ASYAM

 

Ey İslâm’ın gür sesi Yeni ASYA   

Bu millet seni okuyup huzur bulsa

Bekliyor seni Amarika, Afrika ve Asya 

52. yılın kutlu olsun Yeni ASYAM

Süleyman ALIÇ

***

O SES

 

O gün, erken kalkmıştım bir sihirli ses ile

Uyuma derdi sanki, kulak ver beni dinle.

Uydum o aziz sese yerimden doğrularak,

Endişem zâil oldu, beynimden savrularak.

 

Elbet hep duyuyordum, nurdan o kutsal sesi,

Mü’mine huzur veren, minarenin neşesi.

Lâkin o gün başkaydı, derinden etkilendim,

Paslıymış sanki ruhum ve ben de yenilendim.

 

Artık uzak yakındı, tuzaklar çok uzakta,

Neler beklerdi beni, acep o son durakta?

Sorgulamıştı zihnim ve hayat değişmişti,

Ferasetim gelişmiş, dinimle birleşmişti.

 

Bir ses diyip geçmeyin, manalıysa izleyin,

Ne söylemektedir acep, diye bir yol dinleyin.

Bir hükmeden var diyor, adı gezer semada,

Galaksiler zikredip, yüzüyorlar fezada 

 

Her varlık görevdeydi, anlamıştım pek güzel,

Sen farklıydın ey insan, halifeydin ve özel.

Vazifeye çağıran, o sese dön, kulak ver,

Beş vakit beklemekte, mü’minleri mescitler.

Tuncay Hamdi

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