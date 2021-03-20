Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr
Yeni Asyam
Yirmi bir Şubat’ta güneş gibi doğdun
Adın meşveretle Yeni ASYA oldun
Hep mazlumun ahını, sesini duydun
52. yılın kutlu olsun Yeni ASYAM
Başına geçti üç Mehmet ve Zübeyir
Sana oldular bir necm-i neyyir
Çabuk bitti o zulmetli devir
52. yılın kutlu olsun Yeni ASYAM
Yıllarca zalime, zulme boyun eğmedin
Gelenin keyfi için kalkıp geçmişe sövmedin
Bizim başımızı aşağıya hiç eğmedin,
Doğum günün kutlu olsun Yeni ASYAM
Gücünü, kuvvetini Nurlar’dan aldın
İman, irfan, ahlâk uhuvvetle doldun
Zalimlerin yüreğine korku saldın
Doğum günün kutlu olsun Yeni ASYAM
Dünya durdukça sen yaşayacaksın
İslâmın bayrağını hep taşıyacaksın
Hak yolunda durmadan koşacaksın
Doğum günün kutlu olsun Yeni ASYAM
Biliyoruz kolay gelmedin 52 yaşına
Koydun Nur’un düsturlarını başına
Hakkı haykırdın vatanın dağ ve taşına
Doğum günün kutlu olsun Yeni ASYAM
Ey İslâm’ın gür sesi Yeni ASYA
Bu millet seni okuyup huzur bulsa
Bekliyor seni Amarika, Afrika ve Asya
52. yılın kutlu olsun Yeni ASYAM
Süleyman ALIÇ
***
O SES
O gün, erken kalkmıştım bir sihirli ses ile
Uyuma derdi sanki, kulak ver beni dinle.
Uydum o aziz sese yerimden doğrularak,
Endişem zâil oldu, beynimden savrularak.
Elbet hep duyuyordum, nurdan o kutsal sesi,
Mü’mine huzur veren, minarenin neşesi.
Lâkin o gün başkaydı, derinden etkilendim,
Paslıymış sanki ruhum ve ben de yenilendim.
Artık uzak yakındı, tuzaklar çok uzakta,
Neler beklerdi beni, acep o son durakta?
Sorgulamıştı zihnim ve hayat değişmişti,
Ferasetim gelişmiş, dinimle birleşmişti.
Bir ses diyip geçmeyin, manalıysa izleyin,
Ne söylemektedir acep, diye bir yol dinleyin.
Bir hükmeden var diyor, adı gezer semada,
Galaksiler zikredip, yüzüyorlar fezada
Her varlık görevdeydi, anlamıştım pek güzel,
Sen farklıydın ey insan, halifeydin ve özel.
Vazifeye çağıran, o sese dön, kulak ver,
Beş vakit beklemekte, mü’minleri mescitler.
Tuncay Hamdi