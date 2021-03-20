Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Yeni Asyam Yirmi bir Şubat’ta güneş gibi doğdun Adın meşveretle Yeni ASYA oldun Hep mazlumun ahını, sesini duydun 52. yılın kutlu olsun Yeni ASYAM Başına geçti üç Mehmet ve Zübeyir Sana oldular bir necm-i neyyir Çabuk bitti o zulmetli devir 52. yılın kutlu olsun Yeni ASYAM Yıllarca zalime, zulme boyun eğmedin Gelenin keyfi için kalkıp geçmişe sövmedin Bizim başımızı aşağıya hiç eğmedin, Doğum günün kutlu olsun Yeni ASYAM Gücünü, kuvvetini Nurlar’dan aldın İman, irfan, ahlâk uhuvvetle doldun Zalimlerin yüreğine korku saldın Doğum günün kutlu olsun Yeni ASYAM Dünya durdukça sen yaşayacaksın İslâmın bayrağını hep taşıyacaksın Hak yolunda durmadan koşacaksın Doğum günün kutlu olsun Yeni ASYAM Biliyoruz kolay gelmedin 52 yaşına Koydun Nur’un düsturlarını başına Hakkı haykırdın vatanın dağ ve taşına Doğum günün kutlu olsun Yeni ASYAM Ey İslâm’ın gür sesi Yeni ASYA Bu millet seni okuyup huzur bulsa Bekliyor seni Amarika, Afrika ve Asya 52. yılın kutlu olsun Yeni ASYAM Süleyman ALIÇ *** O SES O gün, erken kalkmıştım bir sihirli ses ile Uyuma derdi sanki, kulak ver beni dinle. Uydum o aziz sese yerimden doğrularak, Endişem zâil oldu, beynimden savrularak. Elbet hep duyuyordum, nurdan o kutsal sesi, Mü’mine huzur veren, minarenin neşesi. Lâkin o gün başkaydı, derinden etkilendim, Paslıymış sanki ruhum ve ben de yenilendim. Artık uzak yakındı, tuzaklar çok uzakta, Neler beklerdi beni, acep o son durakta? Sorgulamıştı zihnim ve hayat değişmişti, Ferasetim gelişmiş, dinimle birleşmişti. Bir ses diyip geçmeyin, manalıysa izleyin, Ne söylemektedir acep, diye bir yol dinleyin. Bir hükmeden var diyor, adı gezer semada, Galaksiler zikredip, yüzüyorlar fezada Her varlık görevdeydi, anlamıştım pek güzel, Sen farklıydın ey insan, halifeydin ve özel. Vazifeye çağıran, o sese dön, kulak ver, Beş vakit beklemekte, mü’minleri mescitler. Tuncay Hamdi

Okunma Sayısı: 79

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.