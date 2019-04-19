"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ah medya, vah medya

Faruk ÇAKIR
19 Nisan 2019, Cuma
Kâğıt üzerindeki bilgilere göre medya tarafsız olmalı.

Tabiî ki dört koldan kontrol altında olan medya vasıtalarının 'tarafsız' olması kolay değil. Bu mesele sadece Türkiye'nin meselesi değil, ama ülkemizde bu noktada çok kötü bir imtihan verildiği rahatlıkla söylenebilir. Özetle, medya her dönem sınıfta kalmıştır, ama bu dönemde adeta okuldan atılmıştır.

Türkiye'deki gazete ve diğer medya vasıtaları o kadar kötü bir imtihan verdi ki artık bu işin mizahı yapılıyor. 

Geçen günlerde bir şov programında medyanın halleri dile getirildi ve bu program izlenme rekorları kırdı. 

Sonrasında yapılan değerlendirmelerde, medyanın gerçek durumunun 'şov programında' anlatılandan daha kötü, daha feci ve daha sıkıntılı olduğu yazıldı. Şov programında şöyle ir mesaj vardı: Gazete yöneticisi, 'ekmeğe yüzde 20 zam geldi' şeklindeki bir haberin iç kararttığına dikkat çekiyor ve bu haberin, "Obeziteye tokat" başlığıyla verilmesini istiyordu. Öyle ya, ekmeğe zam yapılınca insanlar daha az ekmek yiyecek ve neticede şişmanlamayacak; dolayısıyla 'obezite' hastalığı tokat yemiş olacaktı! 

Böyle bir bakış açısı kabul görmüş haber anlayışına uymazdı, ama 'ben yaptım oldu' diyenler için  fark etmezdi. Belki çok uçuk bir benzetme olduğunu düşünenler olabilir, ama Türkiye'de medyanın içinde bulunduğu durum bu şov programında anlatılandan daha kötüdür. Yalan, yanlış, abartılı, çarpıtılmış haberlerin haddi ve hesabı olmadığı gibi, "Ne oluyoruz?" diyen de kalmadı. "Ben yazdım, ben haber verdim oldu" anlayışı medyanın çok büyük kısmını esir almış durumda.

Bu durum Türkiye'yi idare edenlerin şimdilik işine geliyor, ama bu anlayışın uzun dönemde onlara da fayda vermediğini herkes görecek.

Peki, bu hal ve gidişin neticesinde ne oldu, ne oluyor? Bir bütün olarak gazete ve diğer medya vasıtalarının inandırıcılığı kaybolmanın yanında satış sayıları da düşüyor. Geçmiş yıllarda 300, 500 ve hatta daha fazla gazete satmakla övünen 'büyük gazeteler' son yıllarda 'şu kadar satıyoruz' diyor mu? 

Demiyor, çünkü satışlar ciddî anlamda düşmüş durumda.

Elbette gazete satışlarının düşmesinin başka sebepleri de olabilir. Fakat ülkemiz daha önemli bir dertle karşı karşıyadır. 'Yerli medya' inandırıcılığını kaybedince devreye 'yabancı medya' girmiş durumda. 

Pek çok ülke, Türkiye'deki bu 'boşluk'tan istifade ile Türkçe yayın yapan haber siteleri kurmakta birbiriyle yarışıyor. 

Bu duruma dikkat çeken Anadolu Ajansı eski genel müdürlerinden gazeteci yazar Kemal Öztürk şöyle  demiş: "Uzun süreden beri yabancı medyanın Türkiye’deki yatırımlarını izlemeye çalışıyorum. Son olarak İngiltere’nin ünlü gazetesi The Independent Türkçe yayınları başlatarak, diğer yabancı medya kervanına katıldı. Suudi Arabistan fonuyla yayın yapan gazete, diğer dillerin yanı sıra, bundan böyle Türkçe yayın da yapacak. (...) Daha önce El Cezire ilk kez Türkçe yayın yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. (...) Proje gazetecilik olarak başarılı yayın yapsa da daha sonra kapatıldı. Proje gazetecilik değil de, daha çok siyasî sebeplerle sona erdirildi sanırım. (...) Türkiye’de medya güvenilirlik, basın ahlâkı, doğru haber, objektif tutum konusunda son derece sıkıntılı bir halde. Dolayısıyla okuyucunun kendi ülkesindeki medyaya olan güvensizliği, onu doğru habere ve analize ulaşmak için yabancı medyaya yönlendiriyor. Üzülerek söylemeliyim ki, yabancı medyanın izlenme, okunma ve etki oranları Türk medyasından daha fazla. Bu durum 31 Mart seçimlerinden sonra daha kronik hale geldi." (Yeni Şafak, 17 Nisan 2019)

İthal soğan ve patatesten sonra 'ithal medya, ithal haber'lere mahkûm olmak Türkiye için iyi bir durum olmasa gerek. Ülkemizi bu hallere sürükleyenler düşünsün...

Okunma Sayısı: 1272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.