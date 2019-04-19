Ah medya, vah medya

Kâğıt üzerindeki bilgilere göre medya tarafsız olmalı.

Tabiî ki dört koldan kontrol altında olan medya vasıtalarının 'tarafsız' olması kolay değil. Bu mesele sadece Türkiye'nin meselesi değil, ama ülkemizde bu noktada çok kötü bir imtihan verildiği rahatlıkla söylenebilir. Özetle, medya her dönem sınıfta kalmıştır, ama bu dönemde adeta okuldan atılmıştır.

Türkiye'deki gazete ve diğer medya vasıtaları o kadar kötü bir imtihan verdi ki artık bu işin mizahı yapılıyor.

Geçen günlerde bir şov programında medyanın halleri dile getirildi ve bu program izlenme rekorları kırdı.

Sonrasında yapılan değerlendirmelerde, medyanın gerçek durumunun 'şov programında' anlatılandan daha kötü, daha feci ve daha sıkıntılı olduğu yazıldı. Şov programında şöyle ir mesaj vardı: Gazete yöneticisi, 'ekmeğe yüzde 20 zam geldi' şeklindeki bir haberin iç kararttığına dikkat çekiyor ve bu haberin, "Obeziteye tokat" başlığıyla verilmesini istiyordu. Öyle ya, ekmeğe zam yapılınca insanlar daha az ekmek yiyecek ve neticede şişmanlamayacak; dolayısıyla 'obezite' hastalığı tokat yemiş olacaktı!

Böyle bir bakış açısı kabul görmüş haber anlayışına uymazdı, ama 'ben yaptım oldu' diyenler için fark etmezdi. Belki çok uçuk bir benzetme olduğunu düşünenler olabilir, ama Türkiye'de medyanın içinde bulunduğu durum bu şov programında anlatılandan daha kötüdür. Yalan, yanlış, abartılı, çarpıtılmış haberlerin haddi ve hesabı olmadığı gibi, "Ne oluyoruz?" diyen de kalmadı. "Ben yazdım, ben haber verdim oldu" anlayışı medyanın çok büyük kısmını esir almış durumda.

Bu durum Türkiye'yi idare edenlerin şimdilik işine geliyor, ama bu anlayışın uzun dönemde onlara da fayda vermediğini herkes görecek.

Peki, bu hal ve gidişin neticesinde ne oldu, ne oluyor? Bir bütün olarak gazete ve diğer medya vasıtalarının inandırıcılığı kaybolmanın yanında satış sayıları da düşüyor. Geçmiş yıllarda 300, 500 ve hatta daha fazla gazete satmakla övünen 'büyük gazeteler' son yıllarda 'şu kadar satıyoruz' diyor mu?

Demiyor, çünkü satışlar ciddî anlamda düşmüş durumda.

Elbette gazete satışlarının düşmesinin başka sebepleri de olabilir. Fakat ülkemiz daha önemli bir dertle karşı karşıyadır. 'Yerli medya' inandırıcılığını kaybedince devreye 'yabancı medya' girmiş durumda.

Pek çok ülke, Türkiye'deki bu 'boşluk'tan istifade ile Türkçe yayın yapan haber siteleri kurmakta birbiriyle yarışıyor.

Bu duruma dikkat çeken Anadolu Ajansı eski genel müdürlerinden gazeteci yazar Kemal Öztürk şöyle demiş: "Uzun süreden beri yabancı medyanın Türkiye’deki yatırımlarını izlemeye çalışıyorum. Son olarak İngiltere’nin ünlü gazetesi The Independent Türkçe yayınları başlatarak, diğer yabancı medya kervanına katıldı. Suudi Arabistan fonuyla yayın yapan gazete, diğer dillerin yanı sıra, bundan böyle Türkçe yayın da yapacak. (...) Daha önce El Cezire ilk kez Türkçe yayın yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. (...) Proje gazetecilik olarak başarılı yayın yapsa da daha sonra kapatıldı. Proje gazetecilik değil de, daha çok siyasî sebeplerle sona erdirildi sanırım. (...) Türkiye’de medya güvenilirlik, basın ahlâkı, doğru haber, objektif tutum konusunda son derece sıkıntılı bir halde. Dolayısıyla okuyucunun kendi ülkesindeki medyaya olan güvensizliği, onu doğru habere ve analize ulaşmak için yabancı medyaya yönlendiriyor. Üzülerek söylemeliyim ki, yabancı medyanın izlenme, okunma ve etki oranları Türk medyasından daha fazla. Bu durum 31 Mart seçimlerinden sonra daha kronik hale geldi." (Yeni Şafak, 17 Nisan 2019)

İthal soğan ve patatesten sonra 'ithal medya, ithal haber'lere mahkûm olmak Türkiye için iyi bir durum olmasa gerek. Ülkemizi bu hallere sürükleyenler düşünsün...