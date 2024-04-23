"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Pahalılığın sorumlusu kim?

Faruk ÇAKIR
23 Nisan 2024, Salı
Hayat pahalılığı her konuda insanları derinden etkiliyor.

Dünyadaki ülkelere arasında yüksek enflasyon bakımından ülkemizin dördüncü sırada olması da buna bir delil. Başka ülkeleri daha az etkileyen ekonomik kriz, Türkiye’yi çok derinden sarsmış durumda.

Bilhassa gıda ve yiyecek ürünlerindeki enflasyon görenleri şaşırtıyor. Tabii ki 100 TL ya da 200 TL’ye de 1 kg ‘baklava’ satanlar olsa da, kaliteli baklavayı 1000 TL’ye ‘Bin Türk Lirası’na satanlar da var. Türkiye’yi idare edenler genel anlamıyla ve haklı olarak vatandaşa seslenirken; “Merdiven altı ürün almayın. Sadece ucuz diye tercih etmeyin. Sağlıklı ve kaliteli ürünler alın” diyorlar. Peki, 100 ya da 200 TL’lik ‘baklava’nın bu ölçülere uyduğuna kanaat getirmek kolay olur mu? O halde, vatandaş ‘sağlıklı ve kaliteli ürün’lere nasıl ulaşacak?

Hatırlanacağı üzere bir ara gıda fiyatlarının yükselmesinde ‘üç harfli marketler’ suçlandı ve sorumlu tutuldu. Hatta bu konu seçim meydanlarında gündeme geldi bu marketler sloganlarla kınandı. Üç harfli ya da çok harfli marketleri suçlamak çare ve çözüm olur mu? Onların da sorumlulukları vardır, ancak esas ve doğrudan sorumlu “Türkiye’yi idare edenler” değil mi? Hem enerji gibi temel maliyet unsurlarına aşırı zam yapılması hem de eğer marketler keyfi olarak zam yapıyorsa onları denetlemeyenler esas kabahatli olmaz mı? Başka pek çok konuda olduğu gibi zam ve enflasyon konusunda da esas sorumluları görmeme ve göstermeme temayülü dikkat çekiyor.  

Gıda ve yemek fiyatlarının yüksek olmasının sorumluluğunu tek başına lokanta ve kafalerde görmek de acaba böyle yorumlanabilir mi? Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda, bir bardak çayın tahmini maliyeti hesaplanarak mesela; “3 liraya mal edilen bir bardak çay nasıl olur da 20 TL’ye satılır? Böyle bir ticaretten günlük şu kadar, aylık şu kadar kazanç elde edilir. Bu haksızlıktır” deniliyor. Böyle hesap yapanlar haklı olabilirler, ancak acaba bahse konu olan ‘çay ocağı’ o sayıda çay satabiliyor mu? 

Mutlaka haksız kazanç peşinde koşanlar vardır. Fakat vatandaş bile bile pahalı olan ürünleri almaz. Piyasada gerçek anlamda bir rekabet varsa, haksız kazanç peşinde koşan kaybeder. Tabii ki bu durum rekabetin mümkün olduğu yerlerde söz konusudur.

“Fahiş fiyatla satış yapanlar”ı yola getirmek için restoranların boykot edilmesi için kampanya başlatıldı. Mutlaka faydalıdır, ancak burada esas sorumlu olanları gözden kaçırmamak şartıyla. 

Mesela, meselenin genel ekonomi politikaları ile ilgili olduğunu, doğrudan küçük esnafa yönelik hamlelerin sadece lokal ve geçici çözümler sunabileceğini belirten bir işletmeci, iş yeri kiralarına yüzde 100’ün üzerine zam geldiğini, asgari ücret ve temel maliyetlerde de benzer bir artış olduğuna dikkat çekmiş.

Keyfi zam yapan marketleri, lokantaları velhasıl ‘haksız kazanç peşinde olan herkes’i protesto edelim; ama esas sorumluları da bilelim.

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UNICEF: Filistin’de çocuk ölümleri durmalı

    Paris’te İslam karşıtlığına protesto

    Konut satışları durdu

    Otomotiv sektörü zorda

    Furkan Apartmanı raporu: Kolon kesilmiş

    Çorlu tren kazasında karar duruşması 25 Nisan’da

    En düşük kurbanlık fiyatı 110 bin liradan başlıyor

    İsrail yine masumları katletti

    Sosyal medyadaki pozlar kıyas sebebi

    ABD Kongresinden Biden yönetimine tepki: İsrail’e açık çek vermek vicdansızlık

    ‘Yönetimde ısrarcı değiliz’

    Askeri harcamalar rekor kırdı

    Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Sivas'ta 2 puan bıraktı

    Böyle giderse erken seçim yakın

    Kuzey Kore yine balistik füze fırlattı

    İngiltere'deki sağlık çalışanları: Gazze'de sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda

    “Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor”

    Netanyahu İsrail’i yıkımın eşiğine getirdi

    ABD’nin yaptığı utanç verici - Verdiği tüm sözleri bozdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Milletin kalbi Meclis devredışı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Otomotiv sektörü zorda
    Genel

    En düşük kurbanlık fiyatı 110 bin liradan başlıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsnat ve iddialara izahlı cevaplar-2
    Genel

    Sosyal medyadaki pozlar kıyas sebebi
    İbrahim Günaydın

    Târık Sûresinin sebeb-i nüzûlü
    Ali FERŞADOĞLU

    İlâhiyatçılara göre din eğitimi de SOS veriyor!
    Genel

    Konut satışları durdu
    Risale-i Nur'dan

    Büyük Millet Meclisine hitabe (1923)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.