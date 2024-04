Eğitim ve öğrenciler unutuldu mu?

Haklı olarak ekonomik sıkıntılar konuşulup tartışılıyor. Fakat Türkiye’nin esas dertlerinden biri ve bekli de birincisi olan eğitimi unutmuş gibiyiz. “En büyük düşman”ımız cehalet olduğuna göre, bu düşmanla mücadele etmemek, bu mücadeleyi ertelemek mümkün olabilir mi? Bu bakımdan eğitim ve öğrenci konusu ‘kalıcı gündem’ olarak görülmelidir.

Ara sıra haberlere konu olduğuna göre bazı öğrenciler sırf maddi imkânsızlık sebebiyle eğitimlerini yarıda bırakmak durumunda kalıyorlar. Eğer bir öğrenci sırf bu sebeple okula gidemiyor ve eğitimi yarıda kalıyorsa bundan hepimiz sorumlu olmaz mıyız? Para ve maddi imkânsızlık sebebiyle hiç kimse eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalmamalı. Bunun yolu da herkesin imkânları ölçüsünde eğitime ve öğrencilere el uzatması beklenir.

Eğitime ve öğrencilere el uzatan ‘zengin’ler az da olsa her ülkede var. Türkiye’de de öğrencilere tatmin edecek ölçüde burs yardımı yapan kişi ve kuruluşlar var. Hepsine teşekkür borçluyuz. Fakat dünyadan bazı güzel örnekler duyuluyor ki “Keşke benzer güzellikleri ülkemizde de duysak” diye hayıflanıyoruz.

Eğitime ve öğrenciye büyük katlıya örnek olan bir haber şöyle: “Albert Einstein Tıp Fakültesi’nde uzun süredir profesörlük yapan Dr. Ruth Gottesman, okula 1 milyar dolarlık bağışta bulundu. Gottesman’ın bağışığıyla bundan sonra tıp öğrencilerinin eğitimi ücretsiz olacak. ABD’nin New York eyaletinde bulunan Albert Einstein Tıp Fakültesi’ne 1 milyar dolarlık bağış yapıldı. Dev bağış, 2022 yılında hayatını kaybeden ABD’li milyarder David Gottesman’in eşi Dr. Ruth Gottesman tarafından gerçekleştirildi. Yüksek meblağlı bağış, sadece büyüklüğünden dolayı değil, maddi olarak New York’un geri kalanına kıyasla daha kötü durumda olan Bronx’taki bir tıp fakültesine yapılması dolayısıyla da dikkati çekici bulundu. Eşini 2022 yılında kaybeden Gottesman, kocasının kendisine haberi olmadan büyük bir hisse portföyü bıraktığını belirtti. Eşinden kendisine kalan mirasla ne yapmak istediğini hemen fark ettiğini belirten Gottesman, “Einstein Tıp Fakültesi’ndeki öğrencilere ücretsiz ders alabilmeleri için fon sağlamak istedim” dedi. Gottesman, yaptığı bağış ile gelecekteki doktorların kariyerlerine borç yükü olmadan başlayabilmesinin yanı sıra, daha fazla adayın fakülteye başvurmasına olanak sağlayacağını belirtti. “Harika tıp öğrencilerimiz var, ancak bu, ekonomik durumları tıp fakültesine gitmeyi düşünmeyecek kadar kötü olan diğer birçok öğrenciye de kapı açacak” diyen Gottesman fakülteye bu miktarda bir bağış yapabildiği için gururlu olduğunu da belirtti. 1968’de tıp fakültesinde işe başladığından beri saygın bir kariyere sahip olan Dr. Ruth Gottesman, uzun yıllardır Albert Einstein Tıp Fakültesi’nde görev yapıyor. Fakültede tıp öğrencilerinin öğrenim ücreti yıllık olarak 59 bin dolardan fazla. Birçok doktor, mezun olurken 200 bin dolardan fazla bir borç ile görevlerine başlıyor. New York Üniversitesi de 2018 yılında tıp öğrencilerine ücretsiz ders vermeye başlayacağını duyurmuş, fakülteye başvurularda artış görülmüştü.”

Bu çok güzel davranışın benzerlerini Türkiye’de ve İslam ülkelerinde görmek hakkımız değil mi?