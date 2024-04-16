Dünyayı güzelleştiren bayram

Mübarek Ramazan ayını ve sonrasında idrak ettiğimiz Ramazan Bayramını da geride bıraktık.

Başta Gazze olmak üzere bayrama gölge düşüren çok üzücü hadiseler olsa da başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde başram sevinci yaşandı ve bu sevinç bir bakıma kısa süreli de olsa dünyayı da güzelleştirmiş oldu.

Tarihe not düşmek niyetiyle bazı ülkelerdeki Ramazan Bayramı haberlerini özetlemekte fayda var.

Kırgızistan: Başkent Bişkek’teki Mahmud Kaşgari Camisi’nde gelenler, cami ve avlusunu doldurdu.

İmam İlyaz Abdulayev, dindeki tekbirin anlamı ve dini konulu vaaz verdikten sonra bayram namazını kıldırdı. Abdulayev, bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, “Bu ramazan ayı özellikle tüm Müslümanların ve Türk dünyasının birliğine sebep olsun.” ifadelerini kullandı. Kırgızistan Devlet Radyo ve Televizyonu, Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi’ndeki bayram namazını naklen yayınladı.

Özbekistan: Başkent Taşkent’te camiler sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlarla doldu. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Namazın ardından ülkenin kalkınması, refahı, huzuru, tüm dünyada barış ve istikrar için dua edildi.

Bulgaristan: Başkent Sofya’da Banya Başi Camisi sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazına gelen vatandaşlarla doldu. Cemaatin büyük bölümü, namazını cami önündeki kaldırımda kılmak zorunda kaldı.

Filistin: İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’nde toplanan yaklaşık 5 bin Filistinli, Ramazan Bayramı namazını eda etti. Gazze’de yüz binlerce Filistinli İsrail’in yıktığı camilerin enkazları üzerinde bayram namazı kıldı.

Azerbaycan: Başkent Bakü’de başta Türk Şehitliği, İlahiyat, Haydar, Tezepir camileri ile Gök Mescit, sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlarla doldu.

Bosna Hersek: Bosna Hersek’in genelindeki camilerde de bayram namazı coşkusu yaşandı.

Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ: Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Müslümanlar, şehirdeki tek cami olan Bayraklı Cami’nde bayram namazını eda etti. Sırbistan’da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı. Karadağ’ın başkenti Podgoritsa ve diğer şehirlerde de tüm camilerde bayram namazı kılındı.

İsveç: İsveç’in başkenti Stockholm’de camiye sığmayan cemaatin bir kısmı dışarıda olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişi namazlarını eda etti.

Hollanda: Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman, Hollanda’nın en büyük camilerinden biri olan, Yıldız İslam Merkezi’nde bayram namazını kılmak için bir araya geldi.

Rusya: Sabah erken saatlerde Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını eda etmek için başta Moskova Merkez Camisi olmak üzere Anıt Camisi ve Tarihi Cami’ye akın etti. Moskova’da camiler dışında namaz kılınması için ayrı bir alan daha hazırlandı. Şehirde namaz kılmaya gelenler, metro istasyonları ve caddelerde kalabalık oluşturdu. Moskova Merkez Camisi’ndeki bayram namazı ve okunan hutbenin kaydı bir süre sonra Rossiya-1 devlet kanalında yayınlandı.

İtalya: Yoğun ilgi sebebiyle Roma Büyük Camisi’nde bayram namazı 3 kez kılındı.

Almanya: Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya’nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi’nde akın eden binlerce Müslüman, bayram namazını eda etmek için saf tuttu.

Fransa: Fransa’nın başkenti Paris’te kadınların da yoğun ilgi gösterdiği bayram namazı birkaç kez kıldırıldı. Birbirleriyle bayramlaşan Müslümanlar, camide hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kamerun: Kamerun’da yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşlar namazını caminin avlusu ve bahçesinde, bazıları ise yollarda eda etti.

Nijerya, Fas, Senegal, Yemen, Ürdün, Avusturya ve başka pek çok ülkededen benzer şekilde “çok güzel haber”ler geldi ve geliyor. İnşallar çok daha güzel haberleri her gün duyarız...