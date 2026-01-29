"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Allah’a havale ederiz

Faruk ÇAKIR
29 Ocak 2026, Perşembe
Bütün dünyada çocukları ve gençleri ‘sosyal medya musibetinden’ korumanın yolları aranmaya başlandı.

Bazı ülkeler sosyal medyaya erişim yasağı dahi başlattı. Bunlar çok önemli tedbirler olmakla birlikte tek başına yeterli olmadığını da görmek icap eder.

Çocukları ve gençleri belli noktalarda ‘yasak’ koyarak bir süreliğine muhafaza etmek mümkün olsa da yetişkinleri muhatap alan yalan ve dolanlarla nasıl başa çıkılacak? Ve sosyal medyadaki müfterilerle nasıl başa çıkılacak?

Sosyal medyada dolaşan yazılarda Üstad Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur aleyhindeki iftiralar da ön sırada yer alıyor. Belki 99 defa cevapları verilen bazı iddia ve dillendirilen iftiralar ısrarla ve muhtemelen bazı mahfillerce dönen dönem tekrarlanıyor. 

En başta şunu ifade etmek gerekir ki, Üstad Bediüzzaman’ın hayatı meydandadır. Her dönemde ön saflarda yer almış, icap ettiğinde cephelerde savaşmış, memleket meseleleriyle meşgul olmuştur. Cumhuriyetin ilânından sonraki hayatı da zaten çoğu zaman tarassut, gözaltı, mahkeme ve hapislerle geçmiş. Dolayısı ile bilinmeyen, karanlıkta kalan bir hayat safhası yok ki temelsiz iddialar ve iftiralar zihinlerde yer bulabilsin?

Telif ettiği Risale-i Nur Külliyatı da aynı şekilde yerli ve yabancı ilim ehlinin gözü önündedir. Her kademede insanın istifade ettiği eserler için ‘faydalı değil’ diyenler kimi inandırabilir. Tabiî ki müfteriler ‘faydalı değil’ demiyor, çok daha ağır iftiralarla Risale-i Nur’a ve eserlerin müellifi Bediüzzaman’a hücum ediyorlar. En hafif itiraz, bu eserlerin anlaşılmadığı iddiasıdır. Peki, anlaşılmayan bir eseri yüzbinler ya da milyonlarca kişi ısrarla okumaya devam eder mi? Eğer böyle düşünüyorlarsa anlaşılmaz eserler yayınlayıp neticesini ölçebilirler. İtiraz eden kişiler “Ben okudum, anlamadım” dese haklı olabilir. Elbette bu eserleri anlamayanlar da olabilir. Fakat burada kabahati müellife ve eserlere atmak yerine, okuyanlar kendilerinde de eksiklik görse daha uygun olmaz mı?

Son zamanlarda yine bildik iftiralar dolaşıma sokulmuş gibi görünüyor. Geçen yıllarda dile getirilen, fazlasıyla gerekli cevapları verilen konuları ‘yeni’ gibi dolaşıma sokanlar bilsin ki bu ve benzeri yalanlar ve iftiralar Risale-i Nur’a ve müellifine zarar veremez. Hele hele talebelerine, bilmana “Ben de sizin gibi Risale-i Nurun bir talebesiyim” ya da “Çünkü ben kendimi beğenmiyorum; beni beğenenleri de beğenmiyorum. Cenâb-ı Hakka çok şükür, beni kendime beğendirmemiş” (Mektubat, Yirmi Altıncı Mektub, s. 329.) diyen bir âlimi “kendini beğenmiş âlim” olarak tarif etmek ve tanıtmaya çalışmak hiç başarılı olabilir mi?

Bütün müfterileri ve yalan yanlış bilgilerle insanları Risale-i Nur’dan soğutmaya çalışanları Allah’a havale ediyoruz.

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aradan 24 yıl geçti ekonomi yerinde sayıyor

    Trump ateşle oynuyor, dünya diken üstünde

    Hukuk susarsa zulüm konuşur

    Dört ülkeden ortak Suriye bildirisi: Kalıcı ateşkes yapılmalı

    Günde 330 esnaf iflas etti

    O masada ne işiniz var?

    AKP millet iradesine yabancılaştı

    Saldırıya uğrayan Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar: ''Zorbaların kazanmasına izin vermem''

    İsrailli aktivist, İsrail basınını yalanladı

    Trump: Dolar harika gidiyor, fazla değer kaybetmedi

    Gençlik ve aile gündemimizde olsun

    AB, Rusya’dan gaz ithalatını durduruyor

    Şark Fatihi: Kazım Karabekir

    Edi Rama'nın Netanyahu övgülerine tepkiler büyüyor

    2 dişi, hamburgerden çıkan kemik sebebiyle kırıldığı için 1 milyon liralık dava açtı

    Fenerbahçe, FCSB deplasmanında

    ''Avrupa uyandı''

    Basra Körfezi'ndeki askeri yığılmaya ilişkin BM'den açıklama: Gerçekten çok endişeliyiz

    Netanyahu yine tehdit etti: "İran'a daha önce görmediği bir güçle karşılık vereceğiz"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump ateşle oynuyor, dünya diken üstünde
    Genel

    Dört ülkeden ortak Suriye bildirisi: Kalıcı ateşkes yapılmalı
    Genel

    Aradan 24 yıl geçti ekonomi yerinde sayıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.