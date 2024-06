Bize her gün bayram mı?

Nasip oldu ve bir kurban bayramı gününe de kavuştuk inşallah. Geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de gündemi çok meşgul etmemekle beraber kurban kesilmesine itiraz edenler de oldu.

Bu meselenin tartışılmasını ehline bırakarak, 'her günü bayram gibi' olan hayat şartlarına kavuşmak için dua etmek en iyisi.

Kurban Bayramı aynı zamanda milyonlarca Müslümanın hac ibadetini yaptığı ve 'hacı' olduğu günlerdir. Esasında hac meselesi çok önemli olduğu halde ne hikmetse gündemimizi pek de meşgul etmiyor. Türkiye'den bile neredeyse yüz bin kişinin gittiği mübarek beldelerden gelen haberlerin yeterince konuşulmaması garip bir durum değil mi? Her evden değilse de neredeyse her köyden ve her mahalleden insanlar hacca gidiyor. Peki, hacılarımızın o mübarek beldelerde yaşadığı hadiseler, karşılaştığı güzellikler ne ölçüde haberlere ve sosyal medyada gündem oluyor? Düşünün ki 10 bin kişi başka bir faaliyet ve 'toplantı' için her hangi başka bir ülkeye gitmiş olsa acaba orada yaşananlar karşısında da bu kadar ilgisiz kalınır mıydı? Hemen her yaştan 100 bine yakın insanın bulunduğu bir mekândan her gün değil, her saat 'yeni haber'ler duyulması icap etmez miydi?

Bilindiği üzere hac, bir yönüyle her ülkeden Müslümanların katıldığı bir 'kongre' manasındadır. İnsanlar burada birbirleriyle tanışır, konuşur ve dolayası ile bu buluşma kalplerin ittihadına vesile olur. Orada yaşanan bu heyecanı buralara taşımak gerekmez mi?

Ne yazık ki hacda yaşanan ittihad manası yeterince hem ülkemize hem de diğer İslam ülkelerine taşınamıyor. Hadise rakamlarla sınırlı kalıp, "Bu sene şu kadar kişi hacca gitti. Şu kadar vefat hadisesi oldu. Şu kadar hacı hastaneye müracaat etti" gibi ayrıntılar konuşuluyor. Hacda olması gereken bu mudur?

Elbette bu mesele sadece hacca giden hacıların meselesi değildir. Türkiye'yi idare edenler ve elbette ilahiyatçılar bu konuyu yeniden ele almalı ve hacıların birbirini tanıması, kaynaşması ve en başta kalplerin ittihadı için zeminler hazırlanmalı. Belli başlı ibadet saatleri dışında kalan vakitler bu anlamdaki programlarla zenginleştirilemez mi? Bunun için hacıları misafir eden ülke idarecilerle gerekli görüşmeler yapılıyor mu?

Haccın bir maksadı da "İttihad-ı İslam"ı temin etmek olduğuna göre Müslüman ülkelerin üst kuruluşu olan "İslam İşbirliği Teşkilatı" da bu meseleye el atmak durumundadır. Konu gündeme getirilmeli ve hac mevsiminden çok önce bu yönde yapılabilecek çalışmalar planlanmalıdır.

Netice itibarıyla bütün İslam ülkelerinden milyonlarca kişinin hacı olması önemli bir hadisedir. Milyonlarca hacının o mübarek beldelerde yaptıkları ihlaslı duaların kabul olmasını Allah'dan niyaz edelim. İnşallah bu dualar "İttihad-ı İslam"a vesile olur.

Bu vesile ile Kurban Bayramımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimizden temenni ediyoruz. Amin.