Eğitimde neler olacak?

Pek çok konuda olduğu gibi, eğitim sisteminde de ciddi değişiklikler oluyor ve olmaya da devam edecek.

Kurum içi girişimcilik konusunda çözüm ortaklıkları sunduğu ifade edilen GOOINN’in Araştırma Merkezi, “Edtech 2022 Raporu” hazırlayarak geleceğin eğitim teknolojileri trendlerini sıralamış.

Teknik kavramların da yer aldığı bu raporun ‘medya özeti’nde, önümüzdeki yıllarda eğitim sistemindeki muhtemel gelişmeler ele alınmış. Bu ‘özet’ Türkiye’nin eğitim noktasında daha da geri kalmaması için çok yoğun bir çalışma yapması gerektiğini akılara getiriyor. Konu ile ilgili ‘basın bülteni’nde yer alan bilgileri özetlemekte fayda var. Tahminlere göre eğitimde yaşanması muhtemel gelişmeler şöyle:

Öğrenciler kavramları artık üç boyutlu (3D) takip edecek: Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) Eğitim Teknolojilerinde (Edtech) sektöründe yerini almış ve gelecekte var olacak en büyük trendlerden biri. Bu noktada öğrenciler (...) kavramları 3D olarak deneyimlemek için VR ve AR’yi kullanacaklar.

Oyunlaştırma geleceğin eğitimin modellerinin vazgeçilmezi: Geçmişte önemli bir yere sahip olan oyunlaştırma, geleceğin Edtech trendleri arasında da yerini alıyor.

Veri analizi ve kişiselleştirme vazgeçilmezler arasında: Özellikle eğitimciler verileri analiz ederek öğrencilerin hangi müfredatı anlayıp anlamadıklarını takip edebiliyor ve performanslarını ölçebiliyor. (...) GOOINN Edtech 2022 raporuna göre, bu durum gelecekte de dijital olarak daha fazla öğrenme gerçekleştikçe daha yaygın hale gelmeye devam edecek.

Öğrenciler ile ilgili içgörüleri yapay zekâ sunacak: Yapay zekâ teknolojisi Edtech alanında gözde trendler arasında yerini alıyor. (...) Yeterli veri sağlandığında yapay zekâ; çıktı olarak içgörüler ve kalıplar veren makine öğrenimi modelleri oluşturacak.

E-öğrenme kalıcı olacak: Kovid-19 salgını, şirketleri ve eğitimi çevrimiçi ortama alıştırdı ve e-öğrenmeyi yaygınlaştırdı. GOOINN araştırma raporuna göre, bu değişimin kalıcı olacağı öngörülmektedir.

Asenkron öğrenme, tercih edilen metod olacak: Günümüzde ve gelecekte Edtech alanında hakim olacak en önemli trendlerden biri asenkron öğrenme olacak. Bu öğrenme süreci (...) temelde çevrimiçi öğrenme olan yeni bir öğrenme türü olarak tanımlanmaktadır.

Sahada uygulanacak yeni değerlendirme metotları geliyor: Geleneksel yapılan değerlendirmeler yerini pratik ve uygulamalı değerlendirmelere bırakacak. Teorik sınavların oranı azaltılarak deneysel, sahada veya teorik olmayan değerlendirmelerin miktarı artacak.

Dikkat süreleri azaldı, kısa zamanlı eğitimler arttı: Araştırmalarda son 15 yılda dikkat sürelerinin azalması, geleneksel kurslarda çok fazla zaman kaybı yaşanması ve konsantrasyon kaybının oluşması gösteriliyor.

Sosyal-duygusal öğrenme çözümleri en önemli konu: Öğrencilerin duyguları, eğitimde öncelik verilmesi gereken çok önemli bir gelişim alanıdır. Dolayısıyla sosyal-duygusal öğrenme daha da önemli hale gelmektedir. Bu noktada öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, ilişki becerileri, sorumlu karar verme gibi yetkinlikleri geliştirecek doğru araçlara ve müfredata ihtiyaç duyulmaktadır. (30 Eylül 2022 tarihli ‘basın bülteni’)

Soru şu: Türkiye eğitimdeki bu ‘gelecek günler’e hazırlık yapıyor mu?