Evet, ne zaman?

Çoğu defa ifade edildiği üzere Gazze’de yaşananlar bütün dünya ve insanlık için tam bir ‘turnusol kâğıdı’ mahiyetini kazandı. Bir bakıma ‘iyi’ ile ‘kötü’yü, ‘barış isteyenler’ ile ‘savaş isteyenler’i birbirinden ayırdı, fark edilmelerine sebep oldu.

Bu vesile ile gündeme taşınan bazı ‘soru’lar da özellikle dikkat çekti. Mesela, Cezayir’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, “BM Güvenlik Konseyi barışı sağlamayacaksa kim sağlayacak, şimdi değilse ne zaman?” diye sormuş.

Gazze’de yaşanan İsrail zulmünün bir an önce sona ermesi gerektiğini dile getiren bundan daha isabetli bir soru olabilir mi?

İlgili habere göre BMGK’de Gazze’deki insani duruma ilişkin oturum düzenlenmiş. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassilly Nebenzia, ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze’de ateşkese ilişkin planının “kağıtta” kaldığını belirterek, ABD ve İsrail’in BMGK üyelerinin tekrar ateşkesi gündeme getirmesini engellemek adına “kullanıldığını” söylemiş. Cezayir’in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise, Gazze halkının “sempati ve merhamete” değil, harekete geçilmesine ihtiyacı olduğunu hatırlatmış.

Gazze’deki trajedinin “uzak” olmadığını kaydeden Bendjama, “Bu, insanlığımızı derinden sınayan canlı izlediğimiz bir facia. Sessiz kalamayız. Harekete geçmek zorundayız. Tarihin gözleri üzerimizde ve acı çeken Gazzeli çocukların sesleri bu odada [toplantı yapılan yeri kastediyor] yankılanıyor. Basit bir soru soruyorlar, BMGK barışı sağlamayacaksa kim sağlayacak, şimdi değilse ne zaman?” ifadelerini kullanmış. Bendjama, işgalci güç İsrail’in Filistin halkının can kaybından ve çektiği acılardan sorumlu olduğunu da belirterek, “Bu terör devri sona ermeli. Dünya, kelimelerle anlatılamayacak canilik karşısında daha fazla sessiz kalamaz” demiş. (AA, 27 Temmuz 2024)

Cezayir’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amar Bendjama’ı bu doğru, haklı ve cesur sözleri sebebiyle tebrik etmek lazım. Bu sözler ve bu bakış açısı diğer İslam ülkeleri temsilcilerine de örnek olmalı. BM’deki İslam ülkeleri temsilcilerinin tamamı bu şekilde konuşmuş olsa BM’deki ‘hava’ müspet yönde ve İsrail aleyhinde hızla değişmez miydi?

Her gün, her yerde ve her fırsatta bu soruyu sormak ve insanlardan cevap almaya çalışmak durumundayız: “BM Güvenlik Konseyi [ya da dünya, Gazze ve Filistin’de] barışı sağlamayacaksa kim sağlayacak, şimdi değilse ne zaman?”