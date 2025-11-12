Hukuk yoksa “sürünürüz”

Siyasetle uğraşanların halka küsmesi tavsiye edilmez. Bu noktadaki sıkıntıları aşmak için çok çalışmak ve gerçekleri, doğruları uygun lisan ile ısrarla anlatmak icap eder. Fakat ekseriyetin ‘ehl-i tahkik’ olmadığı da bir vakıa.

Apaçık haksızlıklar karşısında susulması, ekseriyetle “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” tavrı sergilenmesi her halde ‘üç büyük düşman’dan biri olan ‘cehalet’ sebebiyledir. Çarenin, ‘eğitim’ olduğunu da hatırda tutmak icap eder.

Aktif siyasetle meşgul olmayan işadamı Besim Tibuk, bir konuşmasında şöyle demiş: “Nerede Türk halkı? Her şey ortada. Niye halktan bir tepki gelmiyor? Gelmez. Abi bizim halk adam olmaz. Daha sürünür. Bu işin temeli hukuktur. Hukuk yoksa hiçbir şey yoktur. Hukuk yoksa ne ekmek vardır, ne su vardır, ne maaş vardır... Hiçbir şey yoktur. Hukuk yoksa sürünürsünüz. Bak işte, hukuk olmayan ülkelere bak. Hukuku sağlam ülkelere bak. Onun için millete mesajımdır, siz daha çok sürüneceksiniz.” ([Youtube] Kanal Serbesti, 30 Tem 2024)

Bu sözün, Besim Tibuk üslubuyla, biraz da fevri ve kızgınlıkla söylenmiş olduğu ifade edilebilir. Ancak bir hakikat payı olduğu da inkâr edilemez. İşin özünde hak, hukuk ve adaletin olması gerektiği ifade edilmiş diye okunabilir. Hakikaten de ‘hak, hukuk ve adalet’ olmadan ‘ekmek’ dahil başka şeylerin olmayacağı pek çok kişi tarafından da ifade edilmiyor mu?

Gazeteci İsmet Berkan da bir yazısında şöyle demiş: “Oysa kendine ‘hukuk devleti’ ve “demokrasi” diyen hiçbir ülkede bir bireyin hapiste kalıp kalmaması iktidarın gündelik tercihleriyle olmaz. (...) Ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer bu durumu ‘kayıt dışı hukuk’ olarak niteliyor. Çok haksız değil. Türkiye’de yazılı hukuk büyük ölçüde askıda; neyin suç neyin suç olmadığını çoğu zaman önceden bilmiyoruz, savcılarımız arzuya göre suç icat edebiliyor, mevcut bir suçun kapsamını ansızın saçmalık derecesinde genişletebiliyor. (...)

‘Kayıt dışı hukuk’ta bugün suç olmayan, bütün kayıt dışılığa rağmen suç gibi görülmeyen bir şey yarın ansızın suç haline dönüşebiliyor, üstelik on yıllarca geriye dönülerek de uygulanabiliyor. (Bazı isimlerden bahisle) Daha önce beraat edildiği halde yargılanıp mahkum edildiler. Yaptıkları önceden bir mahkemeye göre suç değildi, sonradan bir başka mahkemeye kararıyla suç haline geldi. Dosya aynı, kişiler aynı. ‘Tuz da koktu’ denen durum tam olarak bu ‘kayıt dışı hukuk’tan kaynaklanıyor.” (10haber.net, 8 Kasım 2025)

Gazeteci Taha Akyol da şöyle demiş: “AİHM ve AYM yetkisini bizim anayasamızdan alıyor. Münferit değil, iki de bir bu yargı kararlarına uymamak, hele de uymayanları desteklemek Türkiye’nin hukuk görüntüsüne büyük zarar veriyor.

AP Türkiye Raportörü Amor “Artık Anayasa Mahkemesi’nin bir otoritesi kalmadı” diye konuştu. Bütün uluslararası raporlar ve sıralamalar Türkiye’de ağır bir hukuk buhranı olduğunu yansıtıyor. Ekonomik buhranın da sebebi bu. Bütün sorunlarımızın çözüm yolu hukukun üstünlüğünden geçiyor.” (karar.com, 9 Kasım 2025)

“Hukuksuzluk yolu”nu tercih edenlere daha ne diyelim?