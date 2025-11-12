"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Zohran Mamdani vakası: “Sen bilmiyorsun, biz anlatalım” kültürü

Ahmet Said Aydil
12 Kasım 2025, Çarşamba
New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani oldu. Uganda doğumlu, Hint asıllı bir Müslüman.

Sosyal adalet, kira hakkı, sağlık hizmetine erişim gibi konularda aktivizmi ile tanınan bir figür. İsrail’in apartheid, işgal ve soykırım politikalarına karşı açıkça tavır almasıyla da Amerikan siyasetinde “alışılmadık bir ses” olarak ortaya çıkan Mamdani bu tavrı yüzünden ABD’li milyarderlerin açık hedefi haline geldi.

Ama Türkiye’de asıl gündem Mamdani’nin 12 yıl önce Atatürk’ün mirasını onaylamadığını belirten bir paylaşımı oldu.

Bu cümle, Türkiye’de bir ulusal refleksi tetikledi. Kimliği Müslüman ve göçmen olan bir adam, Dünya ve Batı siyasetinin merkezinde yükselmişken, bizim için bir anda “medeniyet testi”nin nesnesine dönüştü. “Sen bilmiyorsun o adamı, gel sana anlatalım” diyerek bir öğretmen edasıyla ders vermeye soyunan, bir kısmı Türkiye’de önemli yerlerde gazetecilik, sanatçılık ve hatta akademisyenlik yapmış bir grup ortaya çıktı.

Bu eski tavır sadece kibir değil, aynı zamanda bir tür oto-oryantalizm tezahürü.

Kemalizm, Batı’nın bizi nasıl gördüğünü içselleştirip ona göre şekil alan bir ideoloji.

“Ben Doğulu değilim,” “Biz laikiz, biz bilimi rehber ediniriz, Batılı gibi giyiniriz, biz elimizle yemek yemeyiz!”

Bugün Mamdani’ye bu şekilde saldıranlar, yani kendi değerlerini onaylamayan bir figürün varlığından rahatsız olanlar, aslında bir oryantalistin kendilerine yapacağı ırkçılığı yeniden üretiyor. “Sen bilmiyorsun, biz anlatalım” derken, üstten konuşuyor, öğretmeye kalkıyorlar. Çünkü hâlâ bir Müslüman’ın Batı’da kendi inancıyla, özgüvenle var olabileceğini kabullenemiyorlar.

Mamdani’nin Mustafa Kemal’i tanımadığını sanmıyorum. (Meşhur) Müslüman akademisyen bir babanın oğlu olarak, Osmanlı’nın son dönemini, hilafetin kaldırılışını ve Türklerin İslâm coğrafyasından kopuşunu gayet iyi bilir. Belki tam da bu yüzden “onaylamıyordur”.

Batı’da kendi kimliğiyle var olan bir Müslüman figür, bizim modernleşme anlatımızın kırılganlığını açığa çıkarıyor. Bu yüzden onu önce “bizden biri” diye sahipleniyor, sonra “Bizim değerlerimize saldırdı” diye dışlıyoruz. Kendi içinde barışamayan bir kimliğin, kendi içinden çıkabilmiş bir Müslümana tahammülü yok.

Osmanlı’nın son döneminde başlayan Batı hayranlığı, yalnızca teknolojik üstünlüğe duyulan bir saygı değil, varoluşsal bir aşağılık kompleksine dönüşmüştü.

Yeni kimlik, Batı’nın gözünden şekillendirildi. Kıyafetler, müzikler, mimarî, hatta isimler… Hepsi “Biz de sizdeniz” diyebilmek içindi.

Ve belki de en dramatik olanı, bu çabanın “modernleşme” adı altında içselleştirilmesi oldu.

Bugün Zohran Mamdani’ye saldıranların refleksi, tam olarak bu tarihî kalıntının devamı. Çünkü onlar için “Batı’da başarılı bir Müslüman” fikri çelişkilidir.

Ya Müslüman kalıp marjinal kalmalısın, ya da sekülerleşip kabul görmelisin.

Ama modern dünyanın kırılma noktası tam da burada: Batının artık her şeyi kendi ekseninden görme alışkanlığı sorgulanırken, Doğu’nun bir kısmı hâlâ o eksenin etrafında kimlik arıyor.

Zohran gibi figürler, bu gölgeyi aşan yeni bir özneyi temsil ediyor: Ne Doğu’dan utanıyor, ne Batı’dan medet umuyor.

Mamdani ne kusursuz bir figür, ne de eleştiriden muaf biri. Müslüman, Batı tipi sosyalist, göçmen bir kimliğin içinde hatalar da taşıyor, çelişkiler de. Burada asıl mesele, onun, tarihin iki ucuna sıkışmış bir dünyada, yeni bir öznenin mümkün olduğunu hatırlatması.

Verdiği rahatsızlığın sebebi de bu.

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de bu kış da çetin geçecek

    İş adamları yeni yıldan da ümidi kesti

    MSB: Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor - Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağının enkazına ulaşıldı

    MSB: Askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü - Şehitlerimiz var!

    İBB iddianamesi tamamlandı: 3900 sayfa, İmamoğlu için 828-2352 yıl hapis talebi - Özel'den ilk değerlendirme

    Hani dindar nesil?

    AB’den ABD’ye tepki

    İsrail 5 bin çocuğu sakat bıraktı

    Konut projesine başvurular başladı

    Filistinli tutuklulara yönelik idam yasa tasarısı ilk oylamada kabul edildi

    Pakistan'da intihar saldırısı: 12 ölü, 27 yaralı

    AKP şu anda bir devlet partisi

    Trump ile Şara Beyaz Saray'da görüştü

    Norveç ile İsrail karşı karşıya geldi: 'İsrail'in suçlamaları asılsız ve mantık dışı'

    İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor

    Sındırgı'da 3 ayda 15 bin deprem kaydedildi: "Artçı şoklar devam edebilir"

    Zelenskiy: Trump’tan korkmuyorum

    Afganistan-Pakistan görüşmeleri çıkmaza girdi

    Binlerce Gazzeli "acil" çadır bekliyor: "Şu an ne yiyecek ne de içecek istiyoruz, bize çadır lazım"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.