ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Kırk hadis geleneği

Mehmet CEBE
12 Kasım 2025, Çarşamba
Hadis-i şerifler, kalbe huzur veren, ruha yön gösteren İlâhî ışıklardır. Bir anlamda Kur'ân'ın ilk muhatabının tefsiridir. Her biri, Peygamber Efendimizin (asm) rahmet dolu dilinden dökülen bir hikmet incisidir.

Peygamber Efendimizin (asm) sözlerinden derlenen “Kırk Hadis”ler, hem ilmin, hem de kalbin nurudur. Müslüman’a ahlâk, iman ve güzel yaşayışın yolunu öğretir.

Kırk hadis, Resûlullah’ın sözlerinden seçilen kırk hadislik derlemelere verilen isimdir. Bu gelenek, “Kim ümmetim için kırk hadis ezberlerse, Allah onu âlimler arasında diriltir” hadisinden doğmuştur. İmam Nevevî, İmam Gazâlî gibi büyük âlimler bu maksatla kıymetli eserler kaleme almıştır.

Kırk hadis okumak, dinin özünü kısa ve özlü biçimde öğrenmektir. Kırk hadis, ahlâk, ibadet, iman ve muamelatın temelini öğretir; kalpleri yumuşatır, gönülleri nurlandırır. Bu hadisler, bir Müslüman’ın hem bilgisini hem ruhunu olgunlaştırır. Çünkü her biri hayatın içinde yaşanacak birer ilâhî düsturdur.

“Kırk Hadis” geleneği sadece genel ahlâk konularında değil, İslâm’ın hemen her alanında derlenmiştir. Çünkü hadisler, hayatın bütün yönlerine rehberlik eder. Âlimler, toplumun ihtiyacına ve kendi ilgi alanlarına göre kırk hadis kitapları hazırlamışlardır.

Kısaca, kırk hadis derlemeleri iman, ahlâk, ibadet, ilim ve toplum düzeni gibi hayatın bütün alanlarını kuşatır. Bu çeşitlilik, İslâm’ın sadece bir inanç sistemi değil, yaşayan bir hayat nizamı olduğunu da gösterir.

Bazı hadis-i şerifler:

“Ameller niyetlere göredir.” (Buhârî, Müslim)

Her işin değeri, niyetin samimiyetine bağlıdır.

“Kendin için sevdiğini, kardeşin için de sevmedikçe tam iman etmiş olamazsın.” (Buhârî, Müslim)

“Allah temizdir, temizliği sever.” (Tirmizî)

“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin.” (Buhârî, Müslim)

“Sizden biriniz, kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olamaz.” (Buhârî)

Rabbimiz bizleri, Peygamberimizin (asm) öğrettiği bu hikmetli sözlerle amel eden, niyeti halis, kalbi selim kullarından eylesin. Âmin.

