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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İmkânları değerlendirmek

Faruk ÇAKIR
30 Nisan 2022, Cumartesi
Türkiye’yi idare edenlerin zihnine yerleşmiş bir kabul var.

Buna göre, petrolümüz olsa, enerjide dışa bağımlı olmasaydık her şey iyi olur, işler yolunda giderdi... Doğru gibi görünse de bu mesele tartışmalıdır. Çünkü petrolümüz olmasa da var olan imkânlara sahip çıkıp değerlendirebildiğimiz söylenebilir mi?

Uzmanlar, biyogaz imkânlarının değerlendirilemediğini düşünüyor. Mesela, Renesco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Beyazoğlu şöyle demiş: “Özellikle Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için alternatif oluşturan biyogaz, ülkemizde yeni yeni tanınıyor. Biyogaza dönüştürülebilecek atık miktarı Avrupa’daki pek çok ülkeden fazla olan Türkiye’de bu potansiyele rağmen, çok az sayıda biyogaz tesisi bulunuyor, biyogaza sadece hayvansal ve tarımsal atık olarak bakılıyor; ancak ülkemizde sadece yılda 35 milyar TL’lik gıda atığı oluşuyor.”

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, hayvansal ve organik atıklardan elde edilen biyogaz, ekonomik ve çevreci özellikleri ile olduğu kadar bölgesel kalkınmaya da doğrudan etki eden bir çözüm olarak gösteriliyor. Renesco Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Beyazoğlu, biyogaza dönüştürülebilecek atık miktarının Avrupa’daki pek çok ülkeden fazla olan Türkiye’de bu potansiyeli değerlendiremediği kanaatinde. Beyazoğlu “Biyokütle tesislerinin bir türü olan biyogaz tesisleri, şu anda Türkiye’de az sayıda ve dağınık bir yapıda. Temiz ve sürdürülebilir bir çözüm olan biyogazın kullanımı, gelişmiş ülkelerde hızla yaygınlaşıyor. Biyogaz, sağladığı elektriğin yanında yüksek verimli gübre olarak da tarımsal üretime katkı sunuyor. Özellikle Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için alternatif oluşturan biyogaz, ülkemizde yeni yeni tanınıyor” demiş. 

Beyazoğlu, şu bilgileri de paylaşmış: “2021 yılsonu itibari ile 1,87 milyar dolar olan Avrupa biyogaz pazarının 2025 itibari ile 6 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Avrupa’da halihazırda, 17.000’den fazla biyogaz tesisi varken, Türkiye’de bu rakam sadece 95. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA) verilerine göre, Türkiye’deki atıkların toplam ekonomik enerji eşdeğeri 34 milyon TEP/yıl (TEP: ton eşdeğer petrol) civarındadır. Bunun parasal karşılığı ise 1,5 milyar dolardır diyebiliriz. Türkiye biyogaz üretimine önem ve öncelik verir ise, temiz ve sürdürülebilir enerji üretiminde büyük sıçrama yapabilir. (...) Yenilenebilir enerji yatırımları içerisinde biyogaz ise yeterli ilgiyi görebilmiş değil. Alternatif enerji kaynakları arasında dikkat çeken biyogaz, enerjiden kaynaklı yüksek oranda cari açık veren Türkiye için yeni bir fırsat anlamına da geliyor.” (Basın bülteni, 27 Nisan 2022)

Gıdaları israf etmek başlı başına bir dert. Demek ki ülkemiz sadece gıdaları israf etmekle kalmıyor, ‘israf edilen/çöpe giden’ gıdalardan biyogaz üretme imkânı varken bunu da yeterli miktarda yapamıyor ve bir bakıma israf edilen gıdaları da tekrar israf ediyor...

Türkiye ‘kat kat israf’ ile değil, ‘kat kat tasarruf’ ile kalkınabilir vesselam.

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