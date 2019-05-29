İslam ülkelerinin derdi

Yaşayanlarının ekserisi Müslüman olan ülkelerin en büyük derdinin ‘fukaralık’ olduğu düşünülür, ama esas dert daha büyük ve daha derindedir.

Kısaca İslâm ülkeleri bu haliyle ekonomik anlamda zengin olsa da hak, hukuk ve adaletli bir idare noktasında fakirdirler, zengin değiller. Avrupa’nın dessas zalimleri ve Asya münafıkları bu ülkelerin sadece maddî imkânlarını değil, ‘insansa yaşama hakları’nı da gasp etmiş görünüyorlar.

Hakka ve hukuka en saygılı, en adaletli, en merhametli olması gereken bu ülkelerin bugün içinde bulundukları durum hakikaten can yakıcıdır. Herhangi bir “İslâm ülkesi”nin İslâmın en temel esası olan hak, hukuk ve adaletli idareye sahip olmaması büyük bir çelişki değil midir? İslâm ülkelerinde yaşayan insanların icap ettiğinde hak ve hukuku ‘yabancı’ ülkelerde aramak durumunda kalması izah edilebilir mi?

Nitekim, ülkelerin değerlerinin İslâmî kriterlere ne derece uyduğunu ölçen ‘İslâmilik Endeksi’ sıralamasında “İslâm ülkeleri” ön sıralarda değil, son sıralarda yer almış. Amerika Birleşik Devletleri’nde İran asıllı akademisyen Hüseyin Askari’nin kurduğu İslâmîlik Vakfı tarafından 2015 yılından beri yürütülen çalışmada, yakın zaman önce cami saldırılarıyla gündeme gelen ve saldırı sonrasında ülkece tutumuyla takdir toplayan Yeni Zelanda üçüncü kez en yüksek puanı almış. (euronews.com, 19 Mayıs 2019)

Yani, İslâmî ölçülere uygunluk noktasında Hıristiyan çoğunluğun yaşadığı ‘seküler ülke’ Yeni Zelanda en ön sırada yer almış. Önemli bir nokta da, Türkiye bir önceki yıla göre 14 sıra birden düşerek 153 ülke arasından 95’inciliğe gerilemiş olmasıdır. Daha iyiye, daha doğruya, daha üst sıralarda yer almak icap ederken bir yılda 14 sıra birden gerilemekle “Büyük Türkiye” yolunda ilerleyebilir miyiz?

Bu endekse, bu çalışmaya itiraz etmek de elbette mümkündür. Ancak umumî kanaat zaten bu noktada birleşmiyor mu? Yani, Türkiye’yi idare edenler dahil herhangi bir uzman; “Hayır, bu listede biz en önde olmalıyız. Hakkımızı yediler, bize tuzak kurdular. Karalama kampanyası açıldı. Komplo kuruldu” diyebilir mi?

Adına ‘insanîlik’ ya da ‘İslâmîlik’ denilsin fark etmez, Türkiye’nin an itibarıyla bulunduğu yer iyi bir yer değildir. Haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin tavan yaptığı bir yer Türkiye’nin bulunduğu yer olmamalı. Aynı şekilde ‘İslâm ülkeleri’ de bulundukları yerin yanlış olduğunu görmeli ve mutlak surette hak, hukuk ve adalet yolunda ilerleme adımları atmalı. Bunu yapmayıp açıklanan endekse ya da hazırlayanlara kızmak, onları kınamak fayda vermez.

Açıklamalara göre “İslâmîlik Endeksi”ni hazırlayan araştırmacılar, endeksi sadece nüfusunun büyük kısmı Müslüman olan ülkelerle sınırlı tutmuyor. Liste oluşturulurken dört ana kategoride puanlama yapılıyor:

Ekonomi, adalet ve yönetim, insan hakları ve siyasî haklar, uluslar arası ilişkiler.

Puanlama yapılırken oluşturulan ekonomi, adalet, insan hakları ve siyasî haklar konusunda Türkiye’nin sıkıntıları olmadığını kim söyleyebilir? Haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik her noktada karşımıza çıkıyor. O halde bu noktalardaki sıkıntıları ortadan kaldıracak şekilde kararlı adımlar atılması lâzım.

Türkiye bunları yapan ilk İslâm ülkesi olsa ve diğer İslâm ülkelerine de misal olsa çok iyi bir iş yapmış olmaz mı? Temennimiz ve duâmız, bir sonraki listede iyi yerlerde bulunmak olsun...