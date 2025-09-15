Hakemli yazarlık/gazetecilik uygulaması yaygınlaşıyor

Bilgi çağında yaşıyoruz ve her geçen gün bilgiye erişim daha da kolaylaşıyor. Ancak bu kolaylık, beraberinde bazı problemleri de içinde barındırıyor.

Sosyal medya ve dijital platformlarda hızla yayılan bilgilerin doğruluğunu sorgulamak, hepimizin ortak sorumluluğu.

Bu çerçevede Yeni Asya olarak iki yıl önce başlattığımız “Hakemli Gazetecilik” uygulaması, medya dünyasında güvenilirlik ve kalite çıtasını yükseltmek için attığımız öncü bir adım olarak öne çıkıyor.

Hakemli Gazetecilik, yazılarımızın doğruluğunu, tarafsızlığını ve medya standartlarına uygunluğunu sağlamak için geliştirdiğimiz bir sistem. Bu uygulama sayesinde, yazarlarımızdan gelen makaleler, farklı uzmanlık alanlarına sahip uzmanlar tarafından inceleniyor. Bu süreç, yazılarımızın yalnızca gazetemizin temel ilkelerine uygun olmasını değil, aynı zamanda okuyucularımıza en doğru ve kaliteli bilgiyi sunulmasını da sağlıyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde Financial Times’ta çıkan bir haberde, makale/yorum/haber ile okuyucu arasında denetim mekanizmalarının öneminin daha da artacağı ifade ediliyordu. Yeni Asya, bu küresel trende öncülük eden bir yayın kuruluşu olarak hizmet veriyor.

Bu arada daha önce de kısaca bilgi verdiğimiz gibi tetkik sistemimizi daha verimli hale getirmek için geliştirdiğimiz web tabanlı yazı takip sistemi test aşamasında. Bu yeni sistem, yazarlarımızın makalelerini daha kolay göndermesini, takip etmesini ve hakemlik sürecini daha şeffaf bir şekilde görmesini sağlayacak. Böylece hem yazarlarımız, hem de editörlerimiz için daha düzenli ve hızlı bir iş akışı oluşturmayı hedefliyoruz.

Hakemli Gazetecilik, aynı zamanda ortak aklın gücünü ortaya koyuyor. Farklı uzmanlıklara sahip hakem heyetlerimiz, her bir makaleyi titizlikle ele alarak gazetemizin şahs-ı manevisine güç katıyor. Bu uygulama, yazılarımızın okunma süresinde ve görüntüleme sayılarında yaşanan artışla da kendini ispatlamış durumda. Okuyucularımız, güvenilir ve kaliteli muhtevaya verdikleri değeri her geçen gün daha fazla gösteriyor.

Değerli yazarlarımıza da birkaç önemli hatırlatmada bulunmak istiyoruz:

- Makalelerinizi kendi şahsî mail adresinizden ve yalnızca [email protected] adresine göndermeniz çok önemli, bu aynı zamanda yeni sistemimizin sağlıklı işleyişi için büyük kolaylık sağlayacak.

- Bir diğer önemli konu da, gönderdiğiniz makaledeki kelime sayısına azamî dikkat etmek. Temel standardımız 450 kelime. Bazen makalenin bütünlüğünü bozmayacak makul düzeyde fazlalığı kabul edebiliyoruz. Ancak bu standarda uyum konusunda hepinizin hassasiyet taşımasını bekliyoruz.

- Yazılarınızda yapay zekâ araçları yardımcı olabilir, ancak makalelerinize kendi renginizi, yorum ve üslubunuzu katmanız çok önemlidir. Yapay zekâdan, yol haritası çizmek amacıyla faydalanılabilir. Ancak, metnin tamamının yapay zekâ tarafından üretilmiş olması ya da yapay zekâ dedektörlerince tespit edilen intihal oranının makul sınır olan %10’u aşması, yazının reddi için yeterli olabilmektedir.

- Her makaleyi ayrı bir başlıkla göndermeniz, sistemde karışıklık yaşanmasını önleyecektir. Yani 1, 2, 3 gibi numaralandırma tavsiye edilmemektedir. Gerekiyorsa her birine ayrı bir başlık verebilirsiniz.

- Alıntı yaptığımızda mutlaka kaynak belirtmeli ve intihalden kaçınmalıyız. Risale-i Nur’dan yapılan alıntılarda, Risale-i Nur Enstitüsü veya Yeni Asya Neşriyat gibi güvenilir kaynakları kullanmaya dikkat edelim.

Sizlerin kalemi, Yeni Asya’nın matbuat âlemindeki hakikat yolculuğuna güç katıyor. Yeni Asya ailesi olarak, makaleleriyle bize değer katan tüm yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.

Hayırlı ve bereketli bir hafta dileriz!