"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Seyahat yoksa sıhhat olur mu?

Faruk ÇAKIR
23 Haziran 2022, Perşembe
Ekonomik kriz, doğrudan ya da dolaylı olarak sıhhatimizi de etkilemiş oluyor.

Seyahat etmek, eş, dost ve akrabaları ziyaret İslamın da tavsiyesi değil mi? “Seyahat edin, sıhhat bulun” Hadis-i Şerifini hutbelerden ve vaaz kürsülerinden onlarca defa dinleyip tasdik etmedik mi?

Metropoll’ün “2022 Yurt İçi Turizm Beklentileri” araştırmasına göre, yüzde 10’luk bir kesim memleket ziyareti planı yaptığını aktarırken, tatil beldesine gidebileceğini açıklayanların oranı yüzde 12.8’de kalmış. Seyahat için yurt dışında çıkabileceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 1.6 olmuş.

Haklı olarak, “Kriz var. Şimdi tatil zamanı mı?” diyenler olacaktır. Elbette kriz anlarında masrafları kısmak ve daha da iktisatlı olarak yaşamak icap eder. Fakat ‘sıla-i rahim’ denilen akraba ziyaretlerinin dahi ekonomik kriz sebebiyle yapılamaz hale gelmesi başlı başına başka bir krizdir.

Şimdiye kadar, iktidarın yanlış işlerini dahi alkışlayan bazı gazeteciler otobüs ya da uçak bilet fiyatlarına nihayet tepki göstermeye başlamışlar. Büyük şehirlerde yaşayanların çoğu, çok arzu etmelerine rağmen bayramlarda dahi memleketlerine gidemez duruma geldi. Hem özel araçlarla hem de toplu taşıma araçlarıyla seyahat edebilmek tam anlamıyla ‘zenginlere mahsus’ hale geldi. İki çocuklu bir ailenin mesela İstanbul’dan Artvin’e tatil ya da ziyaret için gitmesi ve dönmesi en iyi ihtimalle 10 bin lira tutabilir. İş sahibi olmayan ve maaşla geçinen birinin bu parayı gözden çıkarması kolay değil. 

Yapılan araştırmalara göre yüksek enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı sebebiyle her 100 kişiden 70’i bu yıl tatil planı yapmadığını söylemiş. Tatil planı yapan yüzde 30’luk kesimin de hangi zorluklarla bunu yapabileceğini tahmin etmek halde zor değil. 

Tatil ve seyahat zorunlu ihtiyaç olarak görülmeyebilir. Fakat. “Bizden daha zor durumdadırlar. Bizi kıskanıyorlar” denilen ülke vatandaşları Türkiye’nin tatil merkezlerini doldurmuş durumda. Tatil için Türkiye’yi tercih etmeleri elbette ülkemizin menfaatinedir. Ancak bu durum, vatandaşın ciddi kriz yaşadığına delil olmaz mı? Türkiye’de yaşayanlar tatil bir yana, aile ziyaretlerine gitmekte bile zorlanıyorsa idarecilerin ibret alması gerekmez mi?

Yüksek enflasyon sebebiyle otobüs firmaları tek yön bilet satmaya başlamışsa, beklentiler iyice bozulmuş demektir. İdareciler yaşanan sıkıntıları görmek ve çare aramak durumunda. Bunca sıkıntıya rağmen israftan vazgeçmeyen idarecilerin iyi niyetli olduklarına inanmak mümkün mü? Seyahat etmek de insani bir ihtiyaçtır, dolayısı ile zorlaştırılmamalı...

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BİK’i ikinci bir RTÜK yapacaklar

    Rusya’da Risale-i Nur’un hukuk zaferi

    Marmaris'teki orman yangınında son durum?

    Dinamo Kiev ile Fenerbahçe Polonya'da karşılaşacak

    Afganistan'da deprem: 1000 kişi öldü, 1500 kişi yaralandı

    Uysal: Ek bütçeden faize 76 milyar

    Suriyelilerin yüzde 80’i geri dönmek istiyor

    Otoriter yapı rahatsız oldu

    66 askeri öğrenciye tahliye

    Güney Kore'de de ilk maymun çiçeği virüsü vakası gözlemlendi

    Ukrayna Genelkurmayı: 34 bin Rus askeri öldü

    Afganistan'daki deprem için Türkiye'den taziye mesajı

    Sri Lanka: Ekonomimiz tamamen çöktü

    81 il valiliğine orman yangını uyarısı

    Uzman Çavuş Sercan Baş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu

    Bakan Kirişci: Marmaris'teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

    Bütçe sıfırı tüketti

    Durduğum yer demokrasi ve insan hakları

    17 bin göçmen Yunanistan deniz sınırından geri itildi

    Kanada'dan Arakanlı Müslümanlara destek mesajı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Kırk olsun, al da gel!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kart gaspına bir hukuk şamarı daha
    Ali FERŞADOĞLU

    “Siz devletin selametini istemiyor musunuz?”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokratlara karşı vazifemiz (2)
    Süleyman KÖSMENE

    Yüksek bir emanet: İnsanlık sıfatı
    Mikail YAPRAK

    Risale-i Nur’da “hâkimiyet-i millet” kavramı
    Cevher İLHAN

    Suriye’ye askerî operasyon ısrarı
    Ali Rıza AYDIN

    Onların da günü var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Seyahat yoksa sıhhat olur mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.