"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

Yasakçılar özür dilerken

Faruk ÇAKIR
11 Şubat 2020, Salı
Dünyanın en yanlış işlerinden biri de, idarecilerinin başörtüsü yasağını savunmasıydı. Keyfi ve kanunsuz başörtüsü yasağının Türkiye’ye verdiği maddî ve manevî zararı tesbit edebilen var mı? Bilhassa darbe ve ara dönemlerde nükseden bu yasak tam anlamıyla Türkiye’nin önünü tıkamış ve ufkunu karartmıştır.

Başörtüsü yasağını savunan ve uygulayanların, geç de olsa yanlış yaptıklarını anlamış olmaları Türkiye açısından bir kazançtır.

Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ’un açıklamaları bu anlama gelir. “Geçmişte hatalar oldu” diyen Başbuğ, Haber Global’de (TV) Erdoğan Aktaş’ın sorularını cevaplandırırken şöyle demiş: “12 Eylül 1980 askerî müdahale olayı sonrası ortaya çıkan bir ‘türban’ meselesi oldu. Yapılan hata 18 yaşını dolduran kızlarımızın üniversitede türban takması konusunda karşı çıkılması en büyük yanlıştı. 18 yaşında, üniversitede eğitim alan kızın türban takıp takmamasına sizin devlet olarak müdahale etmeniz ne kadar doğrudur? Ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Bazı olaylarda da en çok kullanılan, karşı tarafa da en çok güç veren noktalardan bir tanesi de budur. Türban konusunda Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin de büyük hatası oldu. Birincisi üniversitelerdeki türban olayını TSK da zımmen destekledi. İkincisi türbanlı anne, yemin törenine sokulmadı. Aynı annenin oğlu şehit oldu, gittiniz elini öptünüz. Burada bir ikilem var. Çözemedik bunu. Örneğin, dönemin başbakanının eşi GATA’ya alınmaması yanlıştı.” (‘Eşit Ağırlık’ programı, 28 Ocak 2020, @aktaserdogan, 7 Şubat 2020) (Yeni Asya, 10 Şubat 2020)

Bu açıklama üzerine Başbuğ’un ‘başörtüsü’ne ‘türban’ demesine itiraz edenler olduğu gibi, “18 yaş öncesine” başörtüsü yasağını dolaylı olarak savunmasına itiraz edenler de oldu. Elbette bu itirazlar haklıdır. Hele hele başörtüsünün “18 yaş öncesi takılamayacağı” gibi bir kanaat Türkiye ve dünya şartlarına uymaz. Bununla birlikte uzun yıllar doğrudan ya da dolaylı olarak başörtüsü yasağına destek olan çevrelerin bugün, “18 yaş sonrası serbest olsun” noktasına gelmesi de bir merhaledir. 

Başbuğ’un bir itirafı da başörtüsü konusunda mensup olduğu kurumun da büyük hatası olduğunu ifade etmesidir. O gün yapılan bu yanlışlara Türkiye’nin büyük çoğunluğu itiraz etti. Yetmedi, dünya bile bu yasağın anlamsız olduğunu söyledi. Ne var ki çeşitli sebeplerle bu yanlış ve yasak yıllarca devam etti. 

Bugün gelen bu itiraf esasında şimdi yanlış yapanlara da örnek olmalıdır. İkna metodu ile başörtüsü serbestliğinde yaş sınırı olmayacağını herkese anlatmak durumundayız. Başörtüsü serbestliği sadece üniversite öğrencileri ile sınırlı görülemez. Hangi yaşta olursa olsun isteyen herkes serbestçe başörtüsü takabilmelidir. “Öğrenci taksın, memur takmasın” ya da “şurada çalışanlar taksın, burada çalışanlar takmasın” gibi yasağı kişilere ve kısımlara bölen bir anlayış kalıcı çare olamaz. 

Başta Türkiye’yi idare edenler olmak üzere herkes bilmelidir ki eşyanın tabiatına aykırı hareket etmek mümkün değildir. Suları tersine akıtmak mümkün olur mu? “İlkokulda okuyanlar takmasın, üniversitede okuyanlar taksın” demenin bir anlamı olabilir mi? Dün üniversitedeki yasağı savunanlar bugün ‘yanlış yaptık’ diyorsa; yarın da ‘ilkokulda yasak olsun’ diyenler ‘hata ettik’ demek durumunda kalırlar.

Umalım ve temenni edelim ki başörtüsü konusundaki itiraflardan sonra sıra şimdiye kadar devam ettirilen diğer yanlışların itirafına da gelsin. Tabiî ki yeni hatalar da yapmamak şartıyla...

Okunma Sayısı: 92
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    22 sene sonra gelen itiraf

    '115 rejim hedefi ateş altına alındı, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

    Çözüm değil öteleme

    Metropoll Araştırma'dan seçim anketi

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Türkiye’ye gelecek

    Avrupa fırtına etkisinde

    Rusya Çin'den gelen başkonsolosu karantinaya aldı

    MSB: İdlib'de 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

    İBB Genel Sekreter Yardımcısı istifa etti

    Kar nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi

    Rusya'dan İdlib açıklaması

    Erdoğan, Hulusi Akar'la İdlib'i görüştü

    ‘Sevkiyat kuşatma altındaki askerleri kurtarmak için’

    Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı

    Tamamen yasaklamayın

    Şeyh Raid Salah, İsrail tarafından 28 ay hapis cezasına çarptırıldı

    İdlib'de 9 sivil daha Rusya'nın saldırılarında öldü

    Türk ve Rus heyetleri İdlib için bir kez daha görüşecek

    Son 24 saatte 97 ölüm: Çin’de ölü sayısı 909’a yükseldi!

    En Çok Okunanlar

    Misbah ERATİLLA

    Yusuf Ziya Arun ve vefa
    Ahmet BATTAL

    El ayak çekilince…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatler de demokratikleşmeli
    Faruk ÇAKIR

    Yasakçılar özür dilerken
    Ali FERŞADOĞLU

    Belâ ve musîbetler aynı zamanda duâ vakitleridir
    Süleyman KÖSMENE

    İsrafil (as) ne zaman Sûr üfler!
    Orhan GÜLER

    Vefat ve ta’ziye yazıları veya yazarlarımızın vefası...
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm yokluk değil, vazifeden terhistir
    Muzaffer KARAHİSAR

    İki mekân, bir insan
    Nejat EREN

    Musîbetlerin dilini doğru okumak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.