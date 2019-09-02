Yemen ölsün mü?

Dünyanın pek çok yerinde insanî krizler yaşanıyor, ama Yemen’de yaşananlar belki de son yılların en feci krizlerinin başında gelir.

Yemen’deki durumun ‘çok kırılgan’ olduğuna dikkat çeken Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, ülkeye yeterli insanî yardım sağlanmazsa şiddetin daha da artacağını ve ayrıca çok sayıda temel yardım programının sonlanacağına dikkat çekmişler.

Nerede olursa olsun insanların zulme, haksızlığa ve adaletsizliğe mahkûm edilmesine itiraz edilmelidir. Yemen, dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Buna ilâve olarak bir de başlarına savaş bombaları yağıyor. Hangi isim altında olursa olsun Yemen’de yapılan zulümdür. Güya barış için savaşanların gerçekte uluslar arası silâh şirketlerinin silâhlarını test etmediklerini nereden bileceğiz? Benzer bir ‘test sahası’nın da Suriye olduğunu Rus idareciler ilân ve itiraf etmiş, üstelik bununla da övünmüşlerdi. İlgili haberi hatırlamakta fayda var: “Rusya’nın, Suriye’de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaşta 200 yeni tip silâhı test ettiği açıklandı. Rus Parlamentosu’nun alt kanadı olan Duma’daki savunma komitesine başkanlık yapan Vladimir Shamanov ‘dost Suriyelilere yardım ederken, 200’ün üstünde yeni silâhın da denemesini yaptık’ diye konuştu.” (t24.com.tr, 23 Şubat 2018)

Bu itirafların yapıldığı ve neredeyse kınanmadığı bir dünyada, Yemen’de yapılanları barış ya da demokrasi adına yapıldığına kim inanır?

BM Yemen İnsanî Yardım Koordinatörü Lise Grande, Yemen’deki son durumu anlatırken şöyle demiş: “Aileler yeniden evlerine hapsoldu, yiyecekleri yok, sağlık hizmetlerine ulaşamıyorlar. Durum çok kötü. Ölüler ve yaralılar için yas tutuyoruz. Herkese uluslar arası insanî hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi için yalvarıyoruz. Bağışçılar sözlerinde durup kaynak sağlamazsa Yemen için gerekli insanî yardımın oluşturulması için gelecek haftalarda 22 büyük insanî yardım program sona erecek.”

Evet, bir de sözünde durmayan ‘bağışçılar’ meselesi var. İnsanî krizler başladığında bir araya gelen ‘büyük devlet başkanları’ değişik miktarlarda yardım sözü veriyor. BM yetkililerinin beyanlarına göre bu sözler tutulmamış. Acaba ‘büyük devlet başkanları’ tutmayacakları sözleri niçin verirler? Yoksa dünyadaki tepkileri dindirmek ve insanlığı oyalamak için mi?

Yemen’deki tabloyu bir daha özetlemekte fayda var: Yemen’de nüfusun yüzde 80’ini oluşturan 24,1 milyon kişi insanî yardıma ihtiyaç. BM İnsanî Yardım Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre, 10 milyon insan kıtlık sınırında yaşıyor. Ülkede yedi milyon insan yetersiz besleniyor. “2019 Yemen İnsanî Yardım Planı”na göre ülkede 20 milyon kişinin her ay temel ihtiyaçlarının karşılanması için 4,2 milyar dolara ihtiyaç var. Dünyanın en büyük insanî yardım krizinin yaşandığı Yemen’de ihtiyaç duyulan malî kaynağın şu anda sadece yüzde 34’ü karşılanabiliyor. Ayrıca, ülkeye gönderilen insanî yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyen kişi ve gruplar, ele geçirdikleri yardımları karaborsadan fahiş fiyatlarla satmaya başlamışlar. (amerikaninsesi.com, 30 Ağustos 2019)

Bütün dünyanın Yemen’de yaşananlar karşısında sesini yükseltmesi gerekir ve beklenir, ama İslâm ülkeleri ve Türkiye’nin ayrı bir sorumluluğu daha var. Çünkü Yemen’de yaşayanlar din kardeşimiz. “Komşusu açken tok yatan bizden değil”se Yemen’de yaşananlar karşısında tok yatabilir miyiz?

Yemen’de yaşananların Türkiye gündemini yeterince meşgul etmemesi ayrı bir çelişki. Sadece Yemen’de değil, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insan açlığa, susuzluğa, teröre, savaşa, hukuksuzluğa maruz kalmamalı. Bunun için insanlıkla birlikte çalışmak lâzım vesselâm.