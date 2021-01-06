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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

5. Kıt’adan İzmir’e

Fatih Yargı
06 Ocak 2021, Çarşamba
Ege’nin incisi güzel İzmir’imizde yaşanan elim deprem için gurbetteki yurttaşlar olarak bizler de bir şeyler yapmalıyız diyerek bir kampanya başlattık. Vakfımızda hatırı sayılır çoklukta İzmir kökenli kardeşlerimiz olması vechiyle kampanya bizler için başka bir mana ifade etmekteydi.

İlk temasımız İzmir’de gönüllü çalışmalarıyla bilinip takdir edilen Nurbanu Şen Hanımefendiyle oldu. Ardından Yeni Asya Bornova Temsilcimiz Salih Sütçüoğlu ve muhtereme eşi Elif Hanım da işe dahil oldu. Salih Bey depremde yıkılan binalar ve hasarlı olanları tespit ederek, deprem sonrasında eşyaları ile birlikte yıkımları devam eden binaların bulunduğu mahalleleri gezerek depremzedelerle ilgili olarak konteyner evlerin bulunduğu yerlerde ihtiyaç sahiplerinin en fazla ihtiyaç duyulan kalemlerini tesbit etti. Genel olarak depremzedelerin yiyecek ihtiyaçları düzenli olarak sağlanıyor. Bizim gayemiz gerçekten evi yıkılmış ve hasarlı olduğu için eşyası ile birlikte sonradan yıktırılan evinden eşyasını alamayan ailelerin karşılanamayan ihtiyaçlarını gidermek oldu. Giyim, nakit para ve diğer yardımlarla beraber depremzedelere Kur’ân-ı Kerîm, Yasin-i Şerif, Cevşen, “Depremin Sebep ve Hikmetleri” kitaplarını dağıttık.

Avustralya’daki kardeşlerimizin duyarlılığı ile Türkiye’mizde yaşanan DEPREM felâketine uzanan şefkatli el, bir çok insanımızın mutlu olmasına vesile oldu. 

Bu deprem, yıkılan evlerinden hiçbir şeyini alamayan ve muhtaç duruma düşen insanlar meydana getirdi. Her gün tek giysisini yıkayıp yıkayıp tekrar giymek zorunda olanların yüzünü güldürdük.

Kanser tedavisi gören emekli öğretmenin deprem sonrasında hastalığı yeniden artmışken, sevinçten ağladığını gördük.

Dağıtılan yardımlardan kendine uygun bir şey bulamayanların gönlünü aldık. 

Avustralya Nur Vakfı. Asya’da, Afrika’da ve ihtiyaç olan bölgelerde kendi çapında yardımlar ulaştırmakta ve bir nebze olsun o insanların yaralarını sarmak adına çalışmalar yapmaktadır.

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