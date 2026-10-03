ŞİİR

Dahilî cereyanlar, sana verirse imkân, Haricî cereyanlar, sana verirse imkân, Siyasetli gruplar, sana verirse imkân, Bunda bir bit yeniği, vardır diye bak aman. Siyasetle büyümek, esas olursa niyet, Geçici bir süreyle, büyütürler nihayet, Mefkure sahipleri, her şeyi eder alet, Sonunda ödetirler, elbette sana diyet. Mefkure sahipleri, senden alırlar taviz, Bid’alara girerek, hizmete yoktur tecviz, Hizmet lillah içindir, bid’alara girmeyiz, Hakikatten şaşmayız, hep hak yoldan gideriz. Allah’tan başkasına, dayanma hiçbir zaman, Ücretini sadece Allah’tan bekle her an, Hizmet Allah içindir, ücret ise Allah’tan, Kur’ân yoludur bu yol, ayrı düşme bu yoldan. Mesleğin ve meşrebin, ikisi de hak ise, Şeytan veremez sana, hiçbir halde desise, Kulak verme kardeşim, nefisten gelen sese, Kalp ve vicdandan gelen, kulak verin bu sese. Dünyevî hiçbir şeye, alet etme hizmeti, Uhrevî sevab bile, olmaz hizmet aleti, Saadet-i dareyne, böyle alır bileti, Rabbim lütfuyla verir, ebedî saadeti.

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