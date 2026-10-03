Bari ‘atasözü’ dinleyin!

Türkiye’yi idare edenlerin yaptıkları yanlışlarda ısrar etmesi çok dikkat çekici. Onlar da biliyor ki yapılan her işin bir karşılığı olur. Her şey “siyasî karşılık”la izah edilmez ama bu yapılanların “sandık”ta da karşılığı olacağı unutulmamalı.

Biz yine de tecrübeli büyüklerin, “atasözleri”ni aktarma vazifemizi bir defa daha yapmış olalım. İşte bilinse de unutulmuş gibi davranılar atasözlerinin bir kısmını sıralayalım: -Ne ekersen onu biçersin. -Ne doğrarsan çanağına, o gelir kaşığına. -Eden bulur. -Keser döner, sap döner; gün gelir hesap döner. -Etme bulma dünyası. -Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. -Rüzgâr eken fırtına biçer. -Kötülük eden kötülük bulur. -İyilik eden iyilik bulur. -Kişi ektiğini biçer. -Ne verirsen elinle, o gelir seninle. -İyilik yap denize at, balık bilmezse Hâlık bilir. -Keskin sirke küpüne zarar. -Herkes ettiğini bulur. -Gün gelir devran döner. -Kişi ne yaparsa kendine yapar. -Kendi düşen ağlamaz. Başka milletlere ait benzer sözler de var. Bu da “akıl için yol bir” olduğunu göstermez mi? İşte başka milletlera ait olduğu ifade edilen “önemli söz”lerden bir bölüm: “Nasıl ekersen öyle biçersin.” “Ektiğini biçersin.” “Başkasına kuyu kazan, kendisi düşer.” “Başkasına yönelttiğin beddua dönüp seni bulur.” “Adaletsizlik eken, sefalet biçer.” “Çark döner / Devran döner.” “Ne verirsen onu alırsın.” Bütün bu sözler başta idareciler olmak üzere bütün insanlara, “insan gibi davran” çağrısı değil mi? Peki, siz söyleyin: Türkiye’yi idare edenler bu ve benzeri “özlü söz”lere kulak asıyor mu?

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