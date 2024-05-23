"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Eski dostlar

Fatma Eren
23 Mayıs 2024, Perşembe
Kemeraltı’nın kavrulmuş kahve kokan sokaklarında yürüyordu. Uzun zamandır bu otantik, kadim çarşıyı görmemişti.

Buraya gelince, sanki kendini yuvasına dönmüş gibi hissetti. Ne zaman bu tarihi çarşıya gelse, hayalen maziye gider, sanki annesinin sesini duyar gibi olurdu. Bu eski çarşının öyle manevi bir hali, bir dili vardı ki buram buram kahve kokusu, elinde çay tepsisini hiç dökmeden büyük bir hünerle götüren kıvrak çırağı, esnafın “buyrun buyrun” çağrıları, Hisar Camii’nin mehabetli duruşu, köşedeki emektar pideci…

İşte bak! Gıcırdayan daracık ahşap merdivenlerinden çıkmışlar, camekân önünde, annesi ve komşu teyzesi ile oturmuşlar, mis gibi pide kokusu eşliğinde yorgunluklarını gideriyorlar.

Bir an onları görür gibi oldu, boğazında bir yumru varmış gibi acıyla yutkundu. Gözleri yaşardı. Çatıların üzerinde parıldayan güneşin hüzmelerine dalıp gitti. Şadırvandan içtikleri su, annesinin deterjan aldığı Musevi esnaf, saat tamircisinin köhne dükkanı... Tozlu camların arasından görünen siyah kollukları ile, kırış kırış yüzü, yuvarlak gözlüklü tamirci amca, maharetli elleriyle, belki yetmiş yıllık mesleğini icra eden bir masal kahramanı gibi görünüyordu.

Şekerciler, çiçekçiler, tak tak sesleri, balık kokan Havra sokağı, gelinlikçi dükkanının kapısında gelip geçeni seyrederken hayallere dalıp giden işçi kız, gevrekçi ve kumrucu unutamadığı hatıralardı.

Bu küçük minyatür görünümlü, naftalin kokulu dükkânlar, seslerin daracık duvarlara çarpıp geri dönüşü, konuşanların az duyulan, sanki başka taraftan geliyormuşcasına efsunlu kısık sesleri ona hep gizemli gelirdi.

Hatıralar, hey gidi günler filan derken bir anda kendisine adres verilen küçük dükkanın önünde buldu kendini. İçeri girdiğinde, tevafuken yıllardır görmediği arkadaşlarıyla karşılaşmıştı. Uzun yıllardır birbirlerinden haber alamamış olmanın getirdiği duygusallık içinde hasretle kucaklaştılar. Mazideki eşsiz günlerin tatlı yâd edişleri ile oturmayı bile unutarak muhabbete dalmışlardı.

Hayat öyle garip sürprizlerle doluydu ki... Önceleri her birinin seçkin meslekleri vardı. Şimdi ise mütevazi bir işle iştigal edip rızıklarını kazanıyorlardı bu güzel insanlar. Dillerinde şükür, yüzlerinde nur, yüreklerinde ise bitmeyen umut…

Sanki Ashab-ı Kehf gibi büyük bir savaş, ya da bir felaket sonrası karşılaşmışlar da merakla birbirlerine hal hatır soruyorlardı. Her şey bir film senaryosu gibiydi.

Rahmetli annem derdi ki “bu filmler var ya, hepsi olan şeyler kızım, bunlar hep yaşanıyor bu dünyada”. Aynen öyleydi işte, film gibiydi hayatları.

Gece boyunca düşündüm durdum. Gözyaşlarıma mani olamadım. Bu güzel insanların imanı, inancı, umudu karşısında, adeta allak bullak olmuştu zihnim. Sanki dünyayı ayaklarının altına almış gibi vakur bir duruşları vardı. Umursamıyorlardı dünyayı ve dünyaya ait işlerini. Kahramanca bir hâl dili sergiliyorlardı. Mütebessim, mütevekkil hallerinden çok etkilenmiştim. Üstada talebe olmanın hakkını vermişlerdi. “Bir azm, eğer iman dolu bir kalbe girerse, insan da o imandaki son sırra ererse…” şiirini yaşayan güzel şehrin güzel insanlarına selam olsun..                              

Okunma Sayısı: 291
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki soykırım 229 gündür sürüyor: 35 bin 709 Filistinli katledildi!

    "Gazze kasabı" bugün de protesto edildi

    Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin Devleti kararı Netanyahu'yu rahatsız etti

    ''Avrupa’dan çok olumlu haber aldığımız harika bir gün''

    'Tarihi Ermenistan' arayışımızı durdurmamız gerekiyor

    ABD - Greenfield'da şiddetli fırtına: Çok sayıda kişi öldü

    Ankara'ya gök gürültülü sağanak uyarısı

    Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı: Lookman, UEFA tarihine geçti, Leverkusen, 51 maç sonra kaybetti

    Piyade Er Vedat Zorba, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Tahran'da cenaze namazı kılındı

    Gıda enflasyonu artarak sürecek

    Seferberlik yetkisi Erdoğan’a verildi

    Netanyahu hukuktan kaçamaz

    Tutuklama talebine destek büyüyor

    'Asıl tasarrufu Erdoğan yapsın'

    Esnafın hali kimin umurunda?

    İsrail, Filistinlilere 75 yıldır zulmediyor

    Ne yapacak bu çiftçi?

    Tasarruf paketine dava

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni yargı paketi
    Mikail YAPRAK

    Borçlunun duası
    Cevher İLHAN

    “Helikopter kazası!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kırk yıllık karizma bir günde çiziliyor
    Ahmet BATTAL

    İmamın mal beyanı-2
    C. Said Demirdöğmez

    Levent Vardar Ağabeye ithafen
    Faruk ÇAKIR

    İsrail ne umdu ne buldu?
    Fatma Eren

    Eski dostlar
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’ın mu’cize olduğu kırk açı - 3

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.