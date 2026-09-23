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23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Gençlerin Gözünden 100. Yıl programı

Hakan Coşkun
23 Eylül 2026, Çarşamba
Üstad’ın Barla’ya gelişinin 100. yılı münasebetiyle düzenlenen Barla Mevlidi; yemek, konuşma, seslendirilen ilâhîler ardından yapılan hatim duasıyla sona erdi.

Program kapsamında Barla’nın tarihî ve manevî mekânlarını ziyaret eden gençler, hem mevlid programını hem de Barla’da geçirdikleri zamanı değerlendirdi. Gençlerin programa ilişkin izlenimleri şöyle:

- Ali Seyda İnce: Bence çok güzel bir program oldu. Üstadımızın kaldığı ilk medreseyi  ziyaret etmek çok hoşuma gitti. Oradaki arkadaşlarımla iyi bir deneyim oldu. Barla Belgeseli de çok güzeldi. Emeği geçenlere teşekkür ederim.

- Emin Fatih Ağılgak: Programını sadece geleneksel bir merasim değil, bir araya gelip nefes aldığımız son derece samimî ve huzur verici bir manevi durak olarak gördük.

- Mustafa Eren Akkan: Programın manevî atmosferi gerçekten çok feyizliydi; değinilen konular hem kalplere dokundu hem de derindi. Zihin dünyamızı tazeleyen çok kıymetli mesajlar içeriyordu. Bunun yanı sıra Barla’yı ziyaret etmek, tarihî ve manevî dokusunu yerinde hissetmek bizim için son derece anlamlı ve unutulmaz bir deneyim oldu. Emeği geçen ve bu güzel atmosfere vesile olan herkese yürekten teşekkür ederim.

- Nusret Çelik: Bu seneki program çok daha özel bir mana taşıyor. Çünkü Bediüzzaman Said Nursî’nin Barla’ya gelişinin 100. yıl dönümündeyiz. Diğer güzel yanı ise her sene Isparta merkezde olan mevlid yerine bu sene Barla’da bu program oldu. Bu ayrı bir lezzet kattı. İnşallah gelecek senelerde de böyle güzel mevlid ve programlarla bir daha bir araya gelebiliriz.

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