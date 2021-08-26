25 günde külliyatı okuyacaklar

Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Kazköy’de (Nurköy) 5-30 Ağustos tarihleri arasında geleneksel hale gelen Risale-i Nur Külliyat Bitirme Programına katılan gençler, programdan çok istifade ettiklerini söylediler.

Zübeyir Ergenekon - ZONGULDAK

Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Kazköy’de (Nurköy) 5-30 Ağustos tarihleri arasında geleneksel hale gelen Risale-i Nur Külliyat Bitirme Programı yapılıyor. Program kapsamında yoğun bir okuma programı ile Külliyatın -tekrarlar hariç- 25 günde bitirilmesi hedefleniyor.

Programa yurdun muhtelif bölgelerinden lise ve üniversiteli öğrenciler iştirak etti. Müzakereli dersler ve farklı sportif faaliyetler de yapılan Külliyat bitirme programları, Risale-i Nur’la ciddî olarak muhatap olma adına önemli bir imkân sunuyor.

Mekânın yemyeşil olması ve zihni dağıtan unsurlardan azade olması da Risale muhatabiyetine büyük katkı sağlıyor. Programın geleneksel hale gelen yönlerinden birisi de katılımcılara bitirdiği eserlerin hediye edilerek program sonunda bir takım Risale-i Nur Külliyatı’na sahip olma imkânı sunulması. Programı ziyaret ederek katılımcıların görüşlerini aldık.

Aşağıda kısaca sunuyoruz:

KATILANLARIN GÖRÜŞLERİ

Yaşar Avcı, Afyon: Külliyat bitirme programına İbrahim Said kardeşimin dâveti üzerine katıldım. Buraya gelen liseli kardeşlerimiz olsun, programı icra eden abiler olsun herkes bir şeylerden fedakârlık ederek geliyor. 25 günün sonunda böyle bir programa katılmak için her türlü fedakârlığa değdiğini insan daha iyi anlıyor. İçtimaî hayatın keşmekeşinden sıyrılıp kitaplarla, Nurlar’la muhatap olmanın kıymeti böyle programlarla daha iyi anlaşılıyor.

Ahmet Melik Kargı, Ankara: Külliyat bitirme programını abim tarafından öğrendim. Abim de 2 yıl önce buraya gelmişti, beğendiği için ben de gelmek istedim. Nurköy’e geldiğimizde ilk başta günlük 10-12 saat okumak biraz zor geldi, ama 2-3 günde alıştım. Program, bana Risale okumanın o kadar zor olmadığını öğretti. Günlük sayfa sayısını belirleyip onun altına düşmemeye çalıştım. Evden uzakta olduğum için ilk başta annemi özledim, ama buraya belli bir amaç için gelmiştim: Külliyatı bitirmek! O amaçtan vazgeçemezdim ve ne olursa olsun Külliyatı bitirmeliyim dedim kendi kendime. Yapılan namaz dersleriyle de iktisadın, tasarrufun önemini daha iyi anladım.

ÇOK İSTİFADE EDİYORUZ

Ali Eren Onay, Gölcük: Külliyat bitirme programlarının iki istifadeli yönünden bahsetmek isterim. İlki, bütün Külliyat okunduğu için Risaledeki konular ve hangi Risalenin ne hakkında olduğuna dair bilgi sahibi oluyoruz. İkinci husus ise, yurt genelinden gelen kardeşlerle uzun süreli yapılan program muhabbete ve daha fazla kişiyle tanışmamıza vesile oluyor.

Akif Mehmet Yılmaz, Kocaeli: Külliyat bitirme programı uhrevî açıdan imanımızı kuvvetlendiren bir program. Dünyevî açıdan da birçok faydası var; anlama, diksiyon gibi kabiliyetlerimizi geliştiriyor. 25 günlük bu programa katıldığım için çok mutluyum. Herkese tavsiye ederim.

Muhammed Nurulhüda Hundur, Ankara: İlk defa böyle bir programa katılıyorum. Öncelikle yeni arkadaşlar tanıdığım için mutluyum. Ayrıca bu asrın manevî hastalıklarına, manevî ilâçlar hükmünde olan Kur’ân-ı Kerîm’in tefsiri Risale-i Nurlar’daki iman ve Kur’ân hakikatlerini okuma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı kabul ediyorum. Bu imkânı hazırlayan ve her türlü maddî manevî desteği esirgemeyen büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Rabbim nasip ederse bu tür faaliyetlere tekrar katılarak kendimi geliştirmek ve yetiştirmek istiyorum.

Ömer Enes kardeşimiz de duygularını aşağıdaki şiirle dile getirdi:

Girdim dünya sapağına,

Bu yolcuya ahret gerek.

İnsan oldu hayvan gibi,

İnsanlığa mana gerek.

Sahte lezzet sundu dünya,

Hakikate iman gerek.

Kara çöktü şu yüreğe,

Ruhlara nur gerek.

Yola düştüm mahkûm gibi,

Bu mahkûma beraat gerek.

Dünya verdi elem-matem,

Bu hayata kulluk gerek.

Dar oldum, Barla misal,

Her Barla’ya Said gerek.

Düştüm madde tuzağına,

Tek çare ki ihlâs gerek.

Külden doğan anka misal,

Nurköy’e bir dâvet gerek.