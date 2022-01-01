'Ailece Camide Milletçe Duadayız' etkinliği gerçekleşti

Türkiye genelindeki tüm camilerde vatandaşlar, "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programıyla sabah namazında bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısıyla Türkiye genelinde "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" buluşması düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde büyük bir katılım ve coşkula sabah namazı eda edildi.

Ankara

Ankara'da da vatandaşlar bu çağrıya uyarak çocuklarıyla birlikte Kocatepe Camisi'ne geldi ve sabah namazını kılıp dua etti.

Namazın ardından vatandaşlara Türkiye Diyanet Vakfı tarafından çorba ikram edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de ve Kütahya'da vatandaşlar "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programında sabah namazında bir araya geldi.

İl Müftülüğünce Eskişehir'deki Reşadiye Camisi'nde düzenlenen programda, Hacı Bayram-ı Veli Camisi baş imam hatibi Ahmet Karalı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Bekir Gerek'in konuşma yaptığı etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Camiden çıkışta çorba ikramında bulunuldu.

İzmir

İzmir'deki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programı düzenlendi.

Kent genelindeki 30 camide düzenlenen program kapsamında çok sayıda vatandaş, çocuklarıyla birlikte camilere gelerek sabah namazını kıldı.

İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, Bilal Saygılı Camisi'ndeki programın ardından, sabah namazı buluşmalarını ilçelerde rutin bir şekilde yaptıklarını söyledi.

İnsanları camiyle buluşturmak istediklerini belirten Sezik, "Amacımız kardeşliğimizi geliştirmek, milli ve manevi değerlerimize katkıda bulunmak. Sevgimizi arttırmak ve her kesimi kucaklamak istiyoruz. Çocuklar, hanımefendiler, beyefendiler ve hocalarımızla büyük bir heyecanla buradayız. Tek düşüncemiz var. İyi bir vatandaş olmak ve Allah'a iyi bir kul olmak." dedi.

Namazın ardından vatandaşlara Türkiye Diyanet Vakfı tarafından çorba ve simit ikram edildi.

Programa MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde vatandaşlar "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programında sabah namazında bir araya geldi.

İlçe Müftülüğünce Hüseyin Onbaşı Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahi okundu, sohbet ve dua edildi.

İlçe Müftüsü Lütfü Kocatürk, yaptığı konuşmada, "Şeytana uymayalım, Allah'ın yolundan ayrılmayalım. 1 Ocak 2022 günü sabah namazında her yerde buluşmalar yapıldı, dualar edilerek tespihler çekildi. Bütün imamlarımız, muhtarlarımız ve cemaatimiz burada. Hepsine teşekkür ederim." dedi.

Kadınların da katıldığı programda, cemaate çay ve simit ikram edildi.

Kocaeli

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vatandaşlar, sabah namazı buluşmasında bir araya geldi.

İlçe Müftülüğünce Çarşı Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, sabah namazı kılındı.

Yapılan duanın ardından vatandaşlara Kandıra Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.

Programa, İlçe Müftüsü Rahmi Sancar, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve vatandaşlar katıldı.

Kütahya

Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programa katılan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Hac Hizmetleri Daire Başkanı Süleyman Sarı da konuşma yaparak, sabah namazının camilerde kılınmasının önemine değindi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duasıyla sona eren etkinlikte katılımcılara çorba ikram edildi.

Malatya

Darende İlçe Müftülüğü, milli birlik, beraberlik ve manevi duyguların canlı tutulması amacıyla sabah namazında "Ailece Camide Milletçe Duadayız" etkinliği düzenledi.

Sabah namazı için Somuncu Baba Külliyesi Yeni Camisi'nde buluşan gençler ve aileleri, ilçe protokolü ve cami cemaati ile saf tutarak namaz kıldı.

Etkinliğe katılan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, birlik ve huzur mekanı camilerde haftanın bir günü sabah namazında gençlerle bir araya geldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Özkan, amaçlarının milli ve manevi değerleri yüksek tutmak ve gençlerin bir araya gelmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Etkinliğe katılan gençlerimizi ve kıymetli ailelerini gördükçe mutlu oluyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerin sabah namazlarında buluşmalarını çok önemsiyoruz. Bizimle birlikte namazda buluşan tüm gençlerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl diliyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Muhammet Yusuf Yaşar da camilerin ön safında gençleri görmek ve katılımını sağlamak amacıyla bu etkinlikleri düzenli olarak yaptıklarını belirtti.

Amaçlarının gençlerin camiye gelerek toplu halde cemaatle namaz kılmalarını ve bu alışkanlığı kazanmalarını sağlamak olduğunu anlatan Yaşar, "Bu gençlerimizin cami ve cemaatle, ibadetle, mabetle buluşması etkinliğidir. Çünkü aidiyet şuurunun, mensubiyet duygusunun oluşumunda camiinin, mabedin çok önemli ve anlamlı bir yeri vardır. Bu çağda, 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin mabetlere gelmesi, burada kendisini bulması, elbette bu mabede, bu millete, ülkeye mensubiyet açısından katkılar sağlıyor. Biz bunu önemsiyoruz." diye konuştu.

Namaz ve yapılan dua sonrası, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından çorba ikram edildi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Savcısı Emre Kiremitçi, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı ve çok sayıda genç katıldı.

Samsun

Samsun'un Havza ilçesinde "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programı düzenlendi.

Kevser Camii'nde sabah ezanından sonra Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından sabah namazı kılındı, dualar edildi.

Programın sohbet bölümünde Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, hem seherin manevi atmosferini yaşamak, hem de yeni miladi yıla hep birlikte dua ile başlamak maksadıyla programın düzenlendiğini ifade ederek, "Bir yılı geride bıraktık. Yapılması gereken iyi bir iç muhasebe. Rabbim yeni miladi yılın İslam alemine ve Müslüman din kardeşlerimize hayırlar, tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini nasip eylesin." dedi.