Batı Afrika’nın en büyük camisinde Ramazan iftarı coşkusu

Senegal’in başkenti Dakar’daki Massalikoul Jinaan Camisi’nde her akşam ücretsiz iftar veriliyor.

Dakar’ın Colobane Mahallesi’nde bulunan ve Batı Afrika’nın en büyük camisi kabul edilen Massalikoul Jinaan’da Ramazan boyunca her gün Müridi tarikatının finansmanıyla iftar programı düzenleniyor. Gönüllü gençler, sandviç, kahve, su ve hurmadan oluşan mütevazi menüyü hazırlamak için öğleden sonra hummalı bir çalışma içine giriyor. Caminin hem kadınlar hem de erkekler kısmında hazırlanan uzun iftar sofrası her kesimden insanı bir araya getiriyor. Ramazan boyunca her gün yüzlerce kişi aynı anda birlikte orucunu açıyor. Kubbet-üs Sahra’ya benzer yaldızlı kubbesi, Mescid-i Nebevi’yi andıran mimarisi ve avlusuyla Dakar’ın sembollerinden biri haline dönüşen Massalikoul Jinaan Camisi, 2019’da açılmıştı. AA

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