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Bu güzelliği yerinde görmelisiniz

02 Kasım 2019, Cumartesi 16:08
Trakya'nın Karadeniz kıyılarında meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanları, sonbaharda gözlemlenen sarı ve kahverenginin farklı tonlarıyla dikkat çekiyor.

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbahar güzelliği tefekküre davet ediyor.

 

Bölgede son dönemdeki yağışların etkisiyle ışıldayan dereleri, tabii güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

Yazın çiçeklerin ve tabiatın güzelliği, derelerin şırıltısı ile misafirlerine ev sahipliği yapan ormanlarda, sonbaharın farklı renklerini bir arada görmek mümkün.

Orman içi ve patika yolların yanı sıra, derelere dökülen ağaçların sarı yapraklarıyla yeşil tonlarını her mevsim koruyan bitkiler, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.

Ormanlar son günlerde de fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Orman içerisindeki Balkan köylerini gezerek en iyi kareyi yakalamak için çaba sarf eden fotoğraf tutkunları, aynı zamanda doyumsuz bir güzelliği de tanıklık ediyor.

"Istranca ormanları anlatılarak değil, yaşanarak görülmeli"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, Istranca ormanlarının her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

Yerli ve yabancı turistleri yaratılış harikası eşsiz güzelliğini görmeye davet eden Bilgin, "Kırklareli'nde ki ormanlar dünyada görülmeye değer ender yerler arasında bulunuyor. Istranca ormanları anlatılarak değil, yaşanarak görülmeli. Sonbahar mevsiminde ormanlarımız da renk cümbüşü yaşanıyor. Balkan köylerimiz de bu günlerde ayrı bir güzel." dedi.

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