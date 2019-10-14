'Şelaleler şehri' lisan-ı haliyle tefekküre davet ediyor

"Şelaleler şehri" olarak bilinen Düzce, sonbaharda da yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.
Düzce'nin yüksek kesimlerindeki yaratılış harikası Aydınpınar, Güzeldere, Samandere ve Aktaş şelaleleri, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
Dev kayın ve gürgen ağaçlarına şelale sesinin eşlik ettiği tabiat parkları, sonbaharın renkleriyle seyrine doyumsuz tefekkür manzaralarıyla unutlumaz anların yaşanmasına vesile oluyor.
Binlerce insanın uğrak yeri
İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, yaptığı açıklamada, Düzce'nin "şelaleler şehri" olarak bilindiğini belirterek, "Şelalelerimiz, ilimize en fazla ziyaretçi çeken noktalardır. Ramazan ve Kurban bayramlarında bu şelaleler binlerce insanın uğrak yeri oldu. Yıl boyunca da yüz binlerce insanın ziyaret edip piknik yaptığı mekanlar oluyor." ifadelerini kullandı.
Şelalelerin her mevsim ayrı güzellik sunduğunu vurgulayan Taştan, "Sonbahara girdik, yeşilden kırmızıya doğru bir serüven yaşanıyor. Vatandaşlarımızı, özellikle de fotoğraf sanatçılarımızı ilimize bekliyoruz. Yaklaşık 300 bin kişi şelalelerimizi gezdi." diye konuştu.
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AA