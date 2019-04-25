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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Tefekkür Penceresi

25 Nisan 2019, Perşembe 00:40
Fotoğraflarla Tefekkür...

“Risale-i Nur, yalnız cüz’î bir tahribatı ve bir küçük hâneyi tamir etmiyor; belki külli bir tahribatı ve İslâmiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kal’ayı tamir ediyor. Ve yalnız hususî bir kalbi ve has bir vicdanı ıslâha çalışmıyor; belki bin seneden beri tedarik ve teraküm eden müfsid âletlerle dehşetli rahnelenen kalb-i umumiyi ve efkâr-ı âmmeyi ve umumun ve bahusus avâm-ı mü’minînin istinadgâhları olan İslâmî esasların ve cereyanların ve şeairlerin kısmen kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdân-ı umumiyeyi, Kur’ânın i’cazıyla; ve geniş yaralarını, Kur’ânın ve îmanın ilâçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor.”

Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, Yedinci Şuâ.

Fotoğraf: ŞEBNEM ZENGİN

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“Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım, vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazî-i Mısrî’nin; ‘Günde bir taşı binâ-yı ömrümün düştü yere, Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber’ dediği gibi, ruhumun hanesi olan cismimin de hergün bir taşı düşmekle yıpranıyor.”

Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, s. 282

Fotoğraf: Kübra Örnek

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“Evet en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte dercedip, muhafaza eden Zât-ı Hakîm-i Hafîz; vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Evet, Zât-ı Hakîm-i Hafîz olan Allah (cc) koca bir ağacın ruh programını küçücük çekirdeğinde saklıyor ve muhafaza ediyor. Elbette vefat edenlerin ruhlarını muhafaza edemeyeceği söylenemez.”

Bediüzzaman Said Nursî, Haşir Risalesi

Fotoğraf: ARZU BOZTEPE

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“Evet, ehl-i iman için ölüm rahmet kapısıdır, ehl-i dalâlet için zulümat-ı ebediye kuyusudur.”

 Lem’alar, Yirmi Beşinci Lem’a, Dokuzuncu Deva.

Fotoğraf: Süreyya Nur İşler

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“İnsanın ahsen-i takvimdeki kabiliyet-i camiasıyla kısa bir zamanda zevâl bulması haşri gösterir.”

Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 151

Fotoğraf: Mehmet Sıtkı Deniz

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“Koca bahar çiçeğini küre-i arzın başına bir tek çiçek gibi takan ve onunla kemâl-i hikmetini, cemâl-i san’atını izhâr eden bir Zât, ‘Nasıl Kıyâmeti getirecek, nasıl bu dünyayı âhiretle değiştirecek?’ denilir mi?”

Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 485

Fotoğraf: Büşra Nur Pekel

***

“Dünya fanidir; fakat ebedî bir âlemin levazımatını yetiştiriyor. Çendan, zaildir, geçicidir; fakat baki meyveler veriyor, baki bir zatın baki esmasının cilvelerini gösteriyor.” 

Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 1036.

Fotoğraf: KÜBRA ÖRNEK

***

“Ey nefis! Başta Habibullah, bütün ahbabın, kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise, onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Merdâne kabre bak, dinle, ne talep eder? Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak, ne ister. Sakin gafil olup ikinci adama benzeme.” 

Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 155

Fotoğraf: Kübra Ünüvar

***

“Evet, ey ihtiyar ve ihtiyareler! Madem Rahîm bir Hâlıkımız var; bizim için gurbet olamaz. Madem O var; bizim için herşey var. Madem O var; melâikeleri de var. Öyleyse bu dünya boş değil; hâli dağlar, boş sahrâlar Cenâb-ı Hakk’ın ibâdıyla doludur. Zîşuur ibâdından başka, O’nun nuruyla, O’nun hesabıyla taşı da, ağacı da birer mûnis arkadaş hükmüne geçer, lisan-ı halle bizimle konuşabilirler ve eğlendirirler.”

Risale-i Nur'dan

Fotoğraf: Ahsen Çak

***

“Aziz kardeşim, senin gibi mü’minlerin evlâdı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli: Şu veled masumdur; onun Hâlıkı dahi Rahim ve Kerimdir. Benim nakıs terbiye ve şefkatime bedel, gayet kâmil olan inayet ve rahmetine aldı. Dünyanın elemli, musîbetli, meşakkatli zindanından çıkarıp Cennetü’l-Firdevsine gönderdi. O çocuğa ne mutlu! Şu dünyada kalsaydı, kimbilir ne şekle girerdi! Onun için ben ona acımıyorum, bahtiyar biliyorum.” 

Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 116

Fotoğraf: Kübra Örnek

***

“Hem, bu bahar haşrine benzeyen, dünyanın her devrinde, her asrında, hattâ gece gündüzün tebdilinde, hattâ cevv-i havada bulutların icâd ve ifnâsında haşre numune ve misâl ve emâre olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun.” 

Bediüzzaman Said Nursî, Asa-yı Musa, s. 178

Fotoğraf: Kübra ÜNÜVAR

Etiketler: tefekkür
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  • ihsan

    14.3.2019 11:27:44

    eşyada esma görünür , esmada müsemma görünür, bu niyazidende Mevla görünür.

Risale-i Nur Külliyatı

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