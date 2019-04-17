Fotoğraf sanatçılarının yeni gözdesi

Bu yıl ekimine rağbet gösterilen kanolaların çiçek açmasıyla Trakya toprakları adeta sarıya boyandı.

Ayçiçeğine alternatif olarak ekilmeye başlanan kanola, önceki yıllara göre daha fazla ekildi.

Hava sıcaklığı ve yağışlar vesilesiyle kanola boy vererek çiçeklerini açtı.

Kanola ile Trakya'nın her köşesi adeta sarıya boyadı.

Çiçek tarlalarını andıran kanola tarlaları bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Tabii fotoğraf stüdyosu

Vatandaşlar da, sarının en güzel tonuyla tabiatı süsleyen kanolalar arasında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Kanolaları fotoğraflayan Tekirdağ Fotoğraf Derneği Üyesi Turhan Durukan, yaptığı açıklamada, kanolaların çok güzel bir manzaraya vesile olduğunu ve bu güzelliği fotoğraflayacağını söyledi.

Durukan, dernek olarak her mevsim fotoğraf çalışması yaptıklarını, bu sıralarda kanolaların çiçek açmasıyla dernek olarak üyelerle fotoğraf turuna çıktıklarını aktardı.