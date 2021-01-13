'İkiz Şelale' ziyaretçilerini bekliyor

Kaplıcaları, tarihi, kültürel ve tabii güzellikleriyle tanınan Çermik ilçesindeki İkiz Şelale ve yürüyüş parkuru, Mezopotamya'nın "altın üçgeni" olarak adlandırılan turizm güzergahı kapsamında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Diyarbakır'ın termal turizmde önemli yere sahip Çermik ilçesi, İkiz Şelale ve yürüyüş parkuruyla tabiatta taneffüse ihtiyaç duyanların tefekkür yolculuğuna çıkabileceği yeni rotası olacak.

Çermik, birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen su kaynakları ve yüzlerce yıllık hamamları, kaya tırmanışı ve rafting tutkunlarının yeni rotası Sinek Çayı ve kanyonu, efsanelere konu olan ve peribacalarını andıran Gelincik Dağı gibi çok sayıda tarihi, kültürel ve tabii güzelliği bünyesinde barındırıyor.

Yabanardı Mahallesi'nde bulunan gizli hazine İkiz Şelaleler ve tabiat yürüyüş parkuru da bu güzelliklerin arasında yer alıyor.

Mezopotamya'nın "altın üçgeni" olarak adlandırılan turizm güzergahında ziyaretçilerini ağırlayacak İkiz Şelale ve yürüyüş parkuru, salgın sürecinde izole rota arayışında olanların gözdesi olmaya aday.

"Buranın tanıtımını sağlamak istiyoruz"

Çermik Kaymakamı Ramazan Polat, yaptığı açıklamada, ilçenin ve Diyarbakır'ın güzelliklerini tanıtmak istediklerini söyledi.

İkiz Şelale ve yürüyüş parkurunun, Mezopotamya'nın "altın üçgeni" olarak adlandırılan turizm güzergahı kapsamındaki önemine değinen Polat, "Buranın tanıtımını sağlamak istiyoruz. Amacımız buranın insanlar tarafından bilinmesi, pandemi sürecinde daha rahat, daha sağlıklı bir ortamda zaman geçirilmesi. Tabiat Parkı çalışmamız var. Doğa ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile görüşme halindeyiz." dedi.

Bölgenin ziyaretçilerine bir şelaleden başlayıp diğer şelaleye kadar kuş ve su sesi eşliğinde eşsiz bir yolculuk yapmayı vadettiğini dile getiren Polat, iki şelale arasında yaklaşık bir kilometrelik yürüyüş parkuru bulunduğunu aktardı.

Polat, 250 yılı aşkın tarihe sahip değirmenin de bölgede bulunduğunu belirterek, "İnsanlar önce şelaleleri görecek, kuş ve su sesini dinleyecek ve doğayla iç içe olacak. Dere boyunca da küçük küçük birçok şelalemiz var. Ayrıca endemik bitkiler ve dağ keçileri gibi yabani hayvanlarımız da var." diye konuştu.

"Mükemmel bir hizmet olacak"

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu da şelalelerin tabiat ve fotoğraf tutkunlarına hitap ettiğini anlattı.

Şelaleler arasında yürüyüş parkuru oluşturacaklarını kaydeden Karamehmetoğlu, "Buranın imkanları vatandaşa açıldığında mükemmel bir hizmet olacak. Belediye olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Çermik bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celalettin Karayılan, bölgenin tabiat sporlarına çok uygun olduğuna dikkati çekerek, bunun yanı sıra bisiklet turları, tbiat yürüyüşleri de düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Yabanardı Mahallesi Muhtarı Hıdır Yıldız ise bölgenin turizme kazandırılmasının yöre halkına katma değer sağlayacağına işaret ederek, herkesi bölgeye davet ettiklerini dile getirdi.