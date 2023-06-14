İzmirli okuyucularımız Payamlı pikniğinde buluştu

Geleneksel İzmir Ürkmez Payamlı pikniği bu yıl da coşkulu bir katılımla gerçekleşti.

Payamlı Sosyal Tesisleri programlar için hazır

Geleneksel İzmir Ürkmez Payamlı pikniği, İzmir ve çevre ilçelerin katılımlarıyla geçen hafta sonu gerçekleştirildi.

Halil Çağdır Hocamızın okumuş olduğu Kur’an’ı Kerim ile başlayan piknik sohbetine Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Süleyman Kösmene’nin Risale-i Nurdan yaptığı sohbetle devam edildi.

İkinci konuşmacı olarak İzmir Yeni Asya Temsilcisi Hasan Şen söz aldı.

Hasan Şen, yine Risale-i Nur Külliyatından bazı konulara temas ederek Saff-ı Evvel Ağabeylerle ilgili yaşamış olduğu hatıralardan bölümler anlatarak dinleyicilerle sohbetini sürdürdü.

Sohbet sonrası pikniğe iştirak eden okuyucularımiza Ürkmez Payamlı’da yapılan Yeni Asya Sosyal Tesisleri de gezdirildi.

Çok güzel bir ortama kurulan tesisin etrafı dağlık, denize beş kilometre uzaklıkta bulunuyor. Tesiste misafirlerin her türlü ihtiyacı planlanmış. Bilhassa çevre il ve ilçelerin, Risale-i Nur okuma programlarının yapilabilinmesi için ideal bir mekan ortaya çıkmış. Aynı zamanda özel ve siüt odalar yapılarak, ailece gelinip tatil geçirilebilinelecek bir yer olmuş.

MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR

İzmir Ürkmez Payamlı Yeni Asya Sosyal Tesisleri Türkiye’nin her yerinden gelecek misafirlerini bekliyor. Şehir gürültüsünden uzak, deniz ve orman havasının birlikte teneffüs edildiği güzel eşsiz bir mekân. Aynı zamanda üniversite ve lise talebelerinin rahatça Risale-i Nur okuma programları yapabilecekleri bir tesis olarak hizmet veriyor.

Orhan Alagöz - İZMİR