Kargı Yaylasında uhuvvet buluşması

50 senelik geçmişi bulunan Kargı Yaylası uhuvvet buluşmalarının sonuncusu Kargı ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü Çorum temsilciliğimizin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Seyhan Şentürk - İSTANBUL

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen pikniğe, İstanbul, Ankara, İzmit, Kastamonu, Çorum, Düzce, Bursa, Samsun, Tokat, Sinop, Amasya, Yozgat, Çankırı, Krıkkale il ve ilçelerinden okuyucularımız iştirak etti.

Emekli İmam Erdal Güler’in okuduğu aşr-ı şerifle açılan buluşma, Erdoğan Dinç moderatörlüğünde başladı. Mehmet Kovancı ev sahipleri adına hoşgeldiniz konuşması yaptı ve günün hatırasına yazdığı şiiri okudu.

Programın sabahki bölümü edebiyatçı-yazar Nahit Topaloğlu’nun Münazarat’tan yaptığı dersle başladı.

Topaloğlu şer’i meşveret, meşrutiyet-i meşrua, riyaset-i şahsiye gibi kavramlar üzerinde durdu ve günümüze yansımalarına işaret etti.

Nur Talebeleri için dua edildi

Serbest zaman, namaz ve yemekle devam eden programın öğleden sonraki bölümünde tarihçi-yazar Latif Salihoğlu kürsüye geldi. Risale-i Nurlar için hayatını vakfetmiş, feda-yı can etmiş zatların hatıralarını anlattı, külliyattan onlarla ilgili bahisleri okudu.

Hem bu fedakâr ağabeylere, hem de bu mahalde vefat eden; Sadık Karagöz, Abdullah Battal, Yusuf Güney, Memduh Eser, Yaşar Bezirci, Selahaddin Dinçer, Ahmet Ekmekçi, Ömer Şahin, Şaban Döğen, Hakkı Hoca, Selahaddin Cesar, Ahmet Kaya, Mustafa Kaya, Şerafettin Küçükdingil adlı Nur Talebeleri için dua edildi.

Dışarıda sıcaklığın 40 dereceleri bulduğu bir günde çam ağaçlarının serin gölgeleri altında gerçekleşen tefekkür ve tezekkür ortamı, pikniğe katılan herkesi memnun etti.