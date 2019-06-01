Key West’in tek mescidi

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Key West ada şehrinde Müslümanlar için tek bir ibadet yeri mevcut: Masjid Al-Maalik.

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Key West ada şehrinde Masjid Al-Maalik isimli tek bir mescit bulunuyor. Mescit, Türki Cumhuriyetler’den ada şehrine gelen Özbekler tarafından 2007 senesinde kurulmuş. Cuma namazında mescitte 100’e yakın insan namaz kılıyor. Forumusa’da yer alan habere göre, 12 yıllık Masjid Al-Maalik’e en yakın mescit 90 mil ötede Küba’da bulunan Mosque Havaba Cuba olduğu belirtiliyor. Key West ile Miami arası 160 mil yaklaşık 3 buçuk saat sürüyor. Key West neresi? Key West, ABD’de Florida Keys’in bir parçasıdır. Adanın uzunluğu 6.4 kilometre, genişliği ise 3.2 kilometredir. Ada üzerinde Key West City ve hiçbir ülke tarafından tanınmayan Conch Cumhuriyeti bulunmaktadır. Key West Küba’ya deniz yoluyla sadece 90 mil uzaklıktadır. US 1 yolu Kanada’dan başlıyor ve Key West’e kadar uzanarak ABD’nin doğu kıyısını kuzeyden güneye bağlayan kara yoludur. Müslüman nüfus 400 kişi Key West’in yerli halk nüfusu yaklaşık 30 bin. Masjid al Maalik’in gönüllülerinden Mustafa Abdulkhalik ada şehrinde yaşayan Türk sayısının 10, Müslüman nüfusu ise 400’e yakın olduğunu belirtti. Müslüman nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ini Özbekistan’dan gelenler oluşturuyor.

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