Okuyucularımızın desteklerini her zaman bekliyoruz - Düzce ve Sakarya’da Projelerimizi paylaştık

Yeni Asya Medya Grup Proje Odaklı Pazarlama Sunumlarının ilki, geçtiğimiz hafta sonu Düzce ve Sakarya’da okuyucularımızla buluştuğumuz bir toplantı ile gerçekleşti.

DÜZCE - SAKARYA - YENİ ASYA

Yeni Asya Medya Grup Proje Odaklı Pazarlama Sunumlarının ilki, geçtiğimiz hafta sonu Düzce ve Sakarya illerinde okuyucularımızla buluştuğumuz bir toplantı ile gerçekleşti. Yeni Asya A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Bayram, Pazarlama-Satış Müdürü Cesim Aydın, Sosyal Medya Sorumlusu Yasin Aydın ve Neşriyat Araştırma Merkezi adına İsmail Tezer’in katıldığı toplantı verimli müzakerelere sahne oldu.

“RİSALE-İ NUR HAKİKATLERİNİ ULAŞTIRMAK EN BİRİNCİ VAZİFEMİZ”

Açış konuşmasında Risale-i Nur’daki hakikatleri yayın diliyle dünyaya ulaştırmak gibi kudsî bir vazifelerinin olduğunu dile getiren Genel Müdür Ramazan Bayram, Yeni Asya Medya Grup’un gazetesi, kitapları, dergileri, internet ve sosyal medya hesaplarıyla okuyucuların hizmetinde olduğunu aktardı. Var olan kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmeye çalışıldığını, bunun için okuyucuların desteklerini her zaman beklediklerini aktaran Bayram, “Biz bir aileyiz. Uhuvvet, tesanüd, muhabbet düsturları çerçevesinde hizmeti daima ‘En ileriye nasıl götürebiliriz?’ sorusunun cevabını aramak durumundayız ve bunun gayretinde olmalıyız” dedi. “Proje Odaklı” çalışmanın önemine de değinen Bayram, “Siz okuyucularımızdan aldığımız şevk ile Risale-i Nur hakikatlerini farklı formlarda kitlelere ulaştırmak en birinci vazifemizdir” dedi.



Yeni Asya A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Bayram, “Biz bir aileyiz. Uhuvvet, tesanüd, muhabbet düsturları çerçevesinde hizmeti daima ‘En ileriye nasıl götürebiliriz?’ sorusunun cevabını aramak durumundayız ve bunun gayretinde olmalıyız” dedi.

“KÜLLİYAT ÇEŞİTLİLİĞİMİZLE ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURUYORUZ”

Pazarlama-Satış Müdürü Cesim Aydın, kitap, gazete, dergiler, takvim, fuarlar, kampanyalar, satış kanalları, e-satış başlıkları altında gerçekleştirdiği sunumunda Risale-i Nur Yayıncılığında geldikleri noktayı özetledi. Teknik ve muhteva anlamında kaliteli bir baskıyla 6 çeşit Külliyat ile okuyucu taleplerini karşıladıklarını dile getiren Aydın, tanzim risaleler, çanta boy, cep boy ve kampanyalı eserler kategorisinde Risale-i Nur kitaplarını en güzel şekilde piyasaya arz ettiklerini aktardı.

Risalelerin yanı sıra Çizgilerle Bediüzzaman Said Nursî ve Tablolarla Bediüzzaman Said Nursî Albümü gibi prestij ürünleriyle piyasada önemli bir boşluğu dolduklarını ifade eden Aydın, Risale-i Nur’un şerh ve izahı niteliğindeki kültür kitapları ve çocuk yayınlarını da zenginleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

E-gazeteye abonelik; Bizim Aile, Genç Yorum, Can Kardeş ve Köprü dergileri; Yeni Asya ve Bediüzzaman günlük duvar takvimleri, fuarlar ve kampanlar konularındaki proje ve hedeflerini de dile getiren Aydın, Satış Mağazaları ve Noktaları başlığı altında e-satışın önemini vurgulayarak sunumunu bitirdi.





Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi adına bir sunum gerçekleştiren İsmail Tezer, yayınların muhteva hazırlıklarında hangi süreçlerden geçtiği, kendilerine gelen dosyaların nasıl kitaplaştırıldığı konularında bilgiler verdi.

“YAYINEVİ OLARAK İLK ÖNCELİĞİMİZ RİSALE-İ NUR ESERLERİ”

Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi adına bir sunum gerçekleştiren İsmail Tezer ise, yayınların muhteva hazırlıklarında hangi süreçlerden geçtiği, kendilerine gelen dosyaların nasıl kitaplaştırıldığı, hangi hususların dikkate alındığı gibi konularda bazı bilgiler verdi. Yayınevi olarak geçmişten bugüne önceliklerinin Risale-i Nur eserlerini muhteva ve teknik anlamda en güzel şekilde okuyucularla buluşturmak olduğunu dile getiren Tezer, son dönemde yeni bir tanzimle basılan Risale-i Nur Külliyatı üzerinde yaptıkları önemli çalışmaları da aktardı. Risale-i Nur’un bir manada siyasî, içtimaî, iktisadî, kültürel vs. sahalarda şerh ve izahları olarak değerlendirdikleri kültür kitaplarının önemine ve yanısıra çocuk yayıncılığına da değinen Tezer, son olarak üzerinde çalışılan bazı dosyalar ve hedeflenen projeler hakkında bilgi verdi.

“SON 1 YILDA 4 MİLYON ZİYARETÇİ İNTERNET SİTEMİZİ TIKLADI”

“Dijital ve Sosyal Medya” başlıklı sunumuyla, kurumsal internet siteleri, sosyal medya hesapları, kurumsal whatsapp hattı, mobil uygulamalar konularında bilgiler veren Sosyal Medya Sorumlusu Yasin Aydın ise, “Başta gazetemizin internet sitesi (haber portalı) olmak üzere, ürettiğimiz ürün/haber gibi bütün muhtevalarımızı anlık olarak internet sitelerimizden ve bunlara bağlı olarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyoruz.” dedi.



Pazarlama-Satış Müdürü Cesim Aydın, kitap, gazete, dergiler, takvim, fuarlar, kampanyalar, satış kanalları, e-satış başlıkları altında gerçekleştirdiği sunumunda Risale-i Nur Yayıncılığında geldikleri noktayı okuyucularımıza anlattı.

Kurumsal internet sitelerimizin kısa bir tanıtımını yapan Aydın, dikkat çekici bir bilgi olarak da Yeni Asya Gazetesi İnternet haber portalını son 1 yıllık süreçte 4 milyona yakın kullanıcının ziyaret ettiğini, 25 milyonu aşkın sayfa tıklaması olduğunu aktardı. Son 9 yıllık süreçte 202 ülkeden 7’den 77’ye 50 milyona yaklaşan kullanıcı ile 300 milyonu aşan sayfa görüntülenmesine ulaşıldığı bilgisini paylaşan Aydın, “Ziyaretçilerin % 84.8’lik oranla büyük bir kısmı sitemizi ilk kez ziyaret eden kullanıcılardan oluştu” dedi.

“Gazete, kitap, dergiler gibi bütün markalarımızın yer aldığı sosyal medya hesaplarımızı takip edip, sürekli olarak gelişmeleri paylaşmak çok önemli” vurgusu yapan ve kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili istatistikî bilgileri de paylaşan Aydın,“Dijital dönüşümü tamamladığımızda, ‘Yeni Asya Kitaplık’ üst uygulaması ile hem Risale-i Nur Külliyatı’na hem de neşriyatımızın çıkarmış olduğu diğer ücretli/ücretsiz yayınlara ve dergilere mobil cihazlar üzerinden dijital formatta kolaylıkla ulaşabilecek” dedi.



Sosyal Medya Sorumlusu Yasin Aydın, kurumsal internet sitelerimizin son 9 yıllık süreçte 202 ülkeden 7’den 77’ye 50 milyona yaklaşan kullanıcı ile 300 milyonu aşan sayfa görüntülenmesine ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Sunumlar sonrası katılımcıların görüşlerini dile getirdiği ve verimli müzakelere sahne olan toplantı, yeni proje ve hedeflerde buluşmak temennisiyle sona erdi.