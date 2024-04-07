Okuyucularımızla iftarda buluştuk

Gazetemizin İstanbul, Bağcılar - Güneşli'deki merkez binasında düzenlenen iftar yemeği ve özel Kadir Gecesi programı ile İstanbul'daki okuyucularımızla buluştuk.

İftar öncesi Güneşli'deki merkez binamızın mescidinde buluşan okuyucularımız, iftar öncesi tanışıp sohbet ettiler. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yemekhaneye geçen okuyucularımız ezanın okunmasıyla birlikte iftarlarını açtılar.

İftar yemeği duasını gazetemiz yazarlarından Hanefi Örnek yaptı. Yemek duasının okunmasından sonra binamızdaki mescide geçen okuyucularımız akşam namazını cemaat ile kıldı. Sonrasında okunan tesbihat ve dualardan sonra Kadir Gecesi programı başladı. Kadir Gecesi programı çerçevesinde ilk dersi M. İsmail Tezer okudu. Okunan Risale-i Nur dersinde Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Kadir Gecesini anlattığı mektuplarından bölümler okundu ve sonrasında yine Risale-i Nur'da yer alan dualar okundu.

İftar yemeği ve akşam namazından sonra özel Kadir Gecesi programı ihya edildi. İlk dersten sonra içilen çayların ardından teravih namazı da yine cemaatle kılınarak İslam aleminin sıkıntılarının sona ermesi için dualar edildi.

Kadir Gecesi programı çerçevesinde Risale-i Nur dersini M. İsmail Tezer okudu. Sonrasında okunan kısa bir namaz dersinden sonra kandilleşme yapıldı ve İslam aleminin huzuru için dualar edildi. Kaynaşmaya vesile olan gazetemizin merkez binasındaki Kadir Gecesi programına çevre ve ilçelerden de katılanlar da oldu. Aslan Özdemir - Nihat Orhan - İstanbul / Yeni Asya

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