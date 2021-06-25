Risale-i Nur, yazıldığı mekânlarda okundu

Düzenlenen bir programla Risale-i Nur Külliyatı’nın bazı bölümleri, yazıldığı mekanlarda okundu. Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin evine nazır bir açıdan Tarihçe-i Hayatı adlı eserden Bediüzzaman’ın Isparta-Barla’ya gelişi gibi...

KEMAL VAPUR - ISPARTA

cokguzeldirinsanolmak@gmail.com

“İnsanların sıfatlarında, tabiatlarında, ahvalinde zaman ve mekânın çok tesiri vardır.” (İşaratü’l-İ’caz) hakikatine de imtisalen, hem de Bediüzzaman Said Nursî’nin değerli hayatında ve Risale-i Nur’un telifinde çok önemli bir mekân olan Barla’da Yeni Asya Isparta Cemaati olarak 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü çok güzel bir okuma-video kayıt programı gerçekleştirdik.

Risale-i Nur’daki konularla irtibatlı mekânlardan yapılacak ders okumalarının video kayıtlarının Yeni Asya video arşivinde yer almasının belki de pek çok cihetten faydalı olabileceği (meselâ, her zaman gelmeye imkân bulamayanlar için istifadeye medar olması, farklı tefekkür-tefeyyüz pencerelerinin açılmasına vesile olması ve yine Risale-i Nur’daki diğer farklı mekânlarla irtibatlı meselelerin ders okumalarının da o suretle video kayıt ile şahs-ı manevinin istifadesine sunulmasında belki cüz’î manada bir numune-i imtisale medar-ı teşvik-vesile olabilir düşüncesi ile de) böyle bir faaliyeti tahakkuk ettirmeyi gündemimize aldık.

Barla’daki bu faaliyetimiz için birkaç gün öncesinden programımızı şekillendirdik ve sabah Isparta’dan Barla’ya doğru yolculuğumuza başladık ve akşam saatlerinde çalışmamızı tamamladık.

Yol boyunca Rabbimizin kudretinin mu’cizat-ı sanatı olan yemyeşil nebatat, ağaçlar; masmavi gökyüzü, saçılmış pamuk gibi dağlar büyüklüğünde bulutlar ve nihayet karşımızda o turkuvaz Eğirdir Denizi göründü. Yol boyunca hoş Nurlu sohbetler ve nihayet Barla’da hem şirinliğini hem de manevî asaletini apaçık hissettirerek karşımızda.

Öncelikle ‘Cennet Bahçesi’ne nazır tepeden Risale-i Nur Külliyatı’ndan 28. Söz “Cennet Bahsi” dersini okumamızı ve video kaydımızı gerçekleştirdik. Hemen ardından bir çay-kek molası ile manzarının tefekkürünü büyük bir lezzet ve şükürle ifa ettik.

Ardından Bediüzzaman Said Nursî’nin evine nazır bir açıdan Tarihçe-i Hayatı adlı eserden Bediüzzaman’ın Isparta-Barla’ya gelişi bahsi okundu. Ve bu çalışmamızı Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri’nden okunan Mu’cizat-ı Ahmediye (asm) Mu’cizat-ı Kur’âniye Risalesi, 21. Lem’a, Lâhika okumaları ve sonrasında ise Barla Kabristanı’ndan münacat ve 20. Mektub okuma-video kayıtları ile tamamladık.

Bu “zaman-mekân-konu” hususiyetlerini mümkün mertebe gözetmeye çalışarak hazırladığımız ders okuma video kayıtlarının şahs-ı manevimizin cüz’î manada da olsa istifadesine medar olmasını Rabbimizden temenisi ile.

Not: Video çekimlerine “euronur.tv.com”dan ulaşılabilir.