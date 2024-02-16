Türkiye'de tek: İstanbul Lale Müzesi

Türkiye’de tek, Dünya’da ikinci olan lale müzesinde düzenlenen faaliyetle lale dikimi etkinliğine katıldık.

KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ - İSTANBUL Türkiye genelinde lalelerin yaygınlaştırılması, lale türlerinin araştırılarak çoğaltılması, tanıtılması ve üretiminin geliştirilmesi için kurulan İstanbul Lale Vakfı’nda düzenlenen lale dikimi etkinliğine katıldık. Vakfın ev sahipliğinde güzel bir gün geçirdik. Lale dikimi için vakıfla görüşüp talep oluşturabilirsiniz. Müzede güncel eserler sergilenmeye devam ediyor. Şuan “Andy Warhol-İstanbul” sergisiyle 20. yüzyılın Pop Art sanatçısı Andy Warhol’un 125 eseri var. Sergiyi 30 Mart’a kadar ziyaret edebilirsiniz. Asırlık lale motifli eşyalar dikkat çekiyor Kültürümüzde önemli bir yeri olan lale motiflerinin bulunduğu müzeyi de gezme imkânı bulduk. Lale Müzesi, adı laleyle özdeşleşen Emirgan Korusu sınırlarındadır. Müze, koru içerisindeki eski at ahırları olarak adlandırılan kompleksinde yer almaktadır. Köşklerin alt tarafında yapının müştemilat olduğu da düşünülmektedir. Müzede lale motifleriyle süslenmiş tarihi çiniler, oyma kaplar, kapılar, tabaklar, kıyafetler, asırlık eşyalar bulunuyor. Tarihi dokusu tabiat ve deniz manzarasıyla ayrıca görülmeye değer. Müze pazartesi günü hariç her gün açık ziyaret edebilirsiniz.

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